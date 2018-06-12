小心了！宝贝爱看电视≈不爱读书

很多孩子爱看电视，经常性地一回到家就打开电视机，看自己喜爱的动画片和电视节目。但最近有研究表明，爱看电视的孩子将来讨厌看书的几率会比一般人高很多。所以，你可要注意了！

1.接收信息的方式发生改变

一般来说，当宝宝六个月大的时候，就可以通过双眼来对焦了，也就会有视线的扫视，而宝宝也正是通过这一方式来接收外在的信息，从而促进大脑的发育。但研究者发现，当孩子在看电视的时候采用的接收外在信息的方式变化了，因为电脑影像不能够给孩子视觉系统的一定的刺激，所以孩子在看电视的时候瞳孔并没有被放大，而且因为眼睛一直盯着电视屏幕，没有视线的移动，而阅读活动的关键就在于是否有视线的移动。

2.损害孩子的注意力

相关研究表明，三岁内的孩子如果每天看电视一个小时，等到快要上小学时，他的注意力紊乱的几率就会大百分之十，如果看三个小时的话，注意力紊乱的概率就会到百分之三十。注意力是大脑执行功能的重要的组成部分，对孩子未来阅读能力的建立有很大的影响，所以，如果孩子的注意力差的话，再想建立阅读习惯就会比年龄相仿的孩子难许多。电视虽然能够给孩子带来快乐，但是也有可能会损伤孩子的注意力！

3.减少孩子词汇量

有大脑发育专家认为：如果孩子每天比同龄的孩子多看一个小时的电视节目的话，他们理解的词汇量就会其他孩子少六到八个，尤其是对于处于正在学说话的敏感期的孩子而言，因为他们的视觉神经还没有发育完全，他们是无法接受电视的动态的画面和快速转换的声音，如果长期地看电视的话，还会使他缺少和现实中人的互动而导致语言的发育迟缓。

人们常说，一个不爱读书的人，他的思想就会停止，而一个看电视的人，大脑也会变得懒惰，所以，如果你的孩子有爱看电视的习惯的话，父母一定要制约！

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