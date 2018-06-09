哄睡4误区，九成妈妈都犯过！

宝宝还小往往需要父母哄着入睡，但哄宝宝睡觉也是有学问的。如果做得不好，反而会影响宝宝睡眠质量。我们一起来看看四种错误方法：

四种哄宝宝睡觉的错误方法

1.睡觉之前玩玩具

很多家长喜欢在宝宝睡觉之前给他们玩玩具，尤其是那些带发光或是响声的，但这会让孩子兴奋起来。

2.抱着宝宝睡觉

有些家长认为抱着宝宝睡觉，宝宝会睡得更快，但这样只会影响宝宝睡眠质量，而且长时间抱着宝宝睡觉会让孩子产生依赖，不利于宝宝学习自己入睡，家长也会比较累。

3.跳过常规睡前步骤

在睡觉之前，有些家长喜欢给宝宝讲故事或是唱首歌，而这些都是睡前常规步骤，主要是为了提高宝宝睡眠质量。

4.玩累了宝宝自然睡觉

很多家长认为，宝宝玩累了自然就能睡着了，并非如此。太累或是太兴奋会导致宝宝入睡困难或是惊醒，这样并不利于孩子的生长发育。

想要宝宝安然入睡，试试这五招

1.让宝宝自己选择睡衣

家长在给宝宝洗完澡后，可以让宝宝自己选择想要穿的睡衣，让宝宝放松下来。

2.抓准机会

家长在发现孩子想要睡觉时，应该尽快让宝宝上床，让宝宝自己平静入睡。在宝宝哭闹时，家长不要随意干预，应该分清原因，及时引导宝宝。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)