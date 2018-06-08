简单几招 让孩子独立自主

满足孩子的各种需求是很多父母心烦的事，孩子一会要零食、一会要喝水，一会儿又要换衣。因此，培养孩子的独立自主性就尤为重要。本文将教你几招：

3-6岁

1.制作一张家务表

早早地制作家务表并按其做事，能让孩子知道你不是他的保姆。只要好好教导，给孩子足够的时间和机会练习，孩子可以学会做很多事情，比如整理床铺、打扫房间、甚至可以为他们自己做一顿简单的小吃。

2.养成早睡早起的习惯

从小就让孩子养成早睡早起的习惯，可以避免每天很大的麻烦。

3.让孩子了解最基础的信息

用游戏的方式，让孩子记住他们的年龄、电话号码和家庭住址。

记住，孩子的进步是需要时间和耐心的。教会这个年龄段的孩子做事情，需要重复多次，家长要给他们足够的时间与空间。

7-10岁

1.定个闹钟

给孩子买个闹钟，让闹钟接替你每天的工作叫醒孩子。

2.鼓励孩子与其他人交流

鼓励孩子自己在餐馆点餐、回答问题、叫外卖，让孩子知道如何与大人交流，并清楚地传达他们的信息。

3.让孩子开始个人计划

个人计划能让孩子更加记住每一天的种种细节。要想让孩子对计划感兴趣，一个好方法就是让他们在一些假期活动计划中发挥带头作用。

记住：抵制住想要帮孩子忙的冲动。孩子一定会犯错并想要放弃，不要试图代替他们去修正这些错误，而是要给他们成长的空间，想出自己的解决方案。

11-14岁

1.培养孩子的经济头脑

为孩子单独开一个储蓄账户，让孩子有更多的经济自由。教他们如何平衡收支，让孩子参与到家庭内部的购买中。

2.教会孩子预约

当孩子需要定时去看医生时，让他们自己在app上预约。

3.设置晚餐任务

如果孩子会做一点菜，或是能在厨房里帮上忙，为他们设置每周的晚餐任务，让他们也可以把自己的菜端上桌。

记住：他们可以做的比你想象的要多得多。所以要给他们留出空间，让他们在逐渐成熟的过程中适当地增加他们的自由。

15–18岁

掌握自己的财务

当孩子准备好进入现实世界的时候，他们应该做的不仅仅是管理一个小的预算。让他们完全控制自己的财务状况。让他们为自己的活动买单，让他们养成良好的储蓄习惯（包括退休），让他们承担支付一些家庭账单的费用。

记住：即使他们即将成年，但他们还没有完全成长起来，所以多一点宽容，在家犯错总比在外面犯错要好。

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