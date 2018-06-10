熊孩子不爱刷牙？这位妈妈的做法可以说很机智了

在我家，刷牙是孩子们觉得很有趣的事。可当他们刚刚开始刷牙时，也觉得刷牙是个麻烦事，每天早晚都像任务一样。他们并没有完全明白，早晚刷牙不仅是让他们的牙齿看起来干净，更能避免蛀牙。

我每天都会努力让刷牙变得有趣，孩子们也渐渐喜欢上了刷牙。让刷牙变得有趣是让孩子们坚持不懈认真刷牙的唯一方法，这样他们才能心甘情愿地去刷牙，而不是把牙刷放在嘴里10秒钟应付了事。

如果你正在寻找一些简单而有趣的方法让你的孩子喜欢刷牙，以下是我的5个建议：

1.音乐刷牙

我在浴室放了一台收音机，每当孩子刷牙时我都会打开，让他们刷成一首歌。当我把音量关小的时候，他们就停下来。当我把音量开大的时候，他们就刷牙。我会让音乐持续30秒，再停止30秒，再打开30秒，以此来保证乐趣。

2.谁的牙齿最亮

永远不要低估孩子之间的竞争！这个办法已经管用了很多次了。孩子们刷牙之后，我会将一个小奖品颁给那个牙齿最亮的孩子，这样他们就会努力刷牙。

3.将牙刷当作乐器

将牙刷当作乐器非常有趣。你可以联合孩子们组成“牙刷乐队”，我的孩子们喜欢假装他们的牙刷是吉他，来回在门牙上移动。或是把牙刷当做鼓槌，在后牙上发出啪啪声。这是一种让刷牙时间变得有趣的好方法。

4.神秘的牙刷

每3个月我会给孩子换新牙刷，先给他们看所有牙刷的样子，然后将牙刷放入袋子中，让孩子互相猜对方会选哪一个。每次他们都会很兴奋，希望得到自己想要的牙刷，然后也就可以更有动力地去刷牙。

5.定时刷牙

在浴室里放一个定时器，给每个孩子设定一个时间。看看两分钟内谁可以刷牙刷的最好，你来当“法官”。不磨磨蹭蹭地刷牙是一件令人欣喜的事情。

友情提醒，确保你选用的牙膏是适合孩子的，积极强化他们的牙釉质。好的牙膏与好的刷牙习惯双管齐下，才能共同保护孩子的牙齿。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)