盘点产后催乳食品 试试这些

催乳物品自古以来就存在，如果你正处于哺乳期，下面这些食物可以帮助你提高母乳产量：

1.汤

营养丰富的热汤可以促进母乳的生产，恢复生产后的身体。你首先要吃的是那些能让你的身体、生命和血液都变暖的食物，而鸡汤是产后妈妈用来滋养、温暖、恢复和催乳的不错选择。对于素食者来说，扁豆汤是鸡汤很好的替代品，尤其可以在清汤里放一些鸡精。

2.燕麦

每天可以吃一碗燕麦片来催乳，甚至可以吃一些燕麦饼干，这是因为燕麦中有很高含量的铁元素。

3.芝麻

芝麻中富含钙元素，这有助于催乳。芝麻被碾碎时人体吸收的效果最好，你可以利用碎芝麻来做芝麻饼。你还可以在芝麻饼上淋一些芝麻酱，毕竟芝麻酱也是芝麻籽做的，等于摄入了双倍的芝麻。

4.枣子

枣子可以滋养血液，帮助产乳。可以用枣子煲汤、泡水或加入燕麦饼干，都可以使营养加倍。

5.苜蓿

苜蓿实际上是一种豌豆，美国妊娠协会指出，苜蓿温和，对产乳有积极影响。你可以选择用苜蓿叶泡茶，但最简单（也是最美味的）的方法就是将苜蓿添加到芝麻饼中。

6.深绿色和红色蔬菜

水果和蔬菜对人体总是有好处的。当你在哺乳的时候，应该特别关注深色绿叶蔬菜和红色蔬菜，比如菠菜、羽衣甘蓝、西兰花和莴苣等富含矿物质、维生素、酶和植物雌激素的绿色蔬菜；富含胡萝卜素的红薯、胡萝卜和红卷心菜等红色蔬菜。这些蔬菜既能催乳，又有利于改善你和宝宝的免疫系统。

虽然这些方法只是一些简单的家庭食疗，对每个人的效果也不同，但多吃一点并没有害处。不过，如果你的母乳量真的很少，上面的方法也不起作用的话，建议及时去医院就诊。

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