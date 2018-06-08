宝宝午睡这件事，是有讲究滴~

夏天是一个容易犯困的季节，妈妈们习惯安排宝宝睡个午觉。但宝宝午睡有讲究哦~想让宝宝睡得健康，睡得香甜，请接着往下看：

宝宝睡午觉，大家一定要找到最佳午睡时间。请注意，午睡时间过长过短都不合适哦！

★ 不同年龄宝宝午睡的最佳时间

宝宝刚吃完不宜马上睡下，最好休息30分钟后入睡。至于具体午睡时间，因为宝宝年龄不同也不一样。一般来说，2-3个月宝宝的最佳午睡时间是5小时，4-6个月宝宝是3小时，1岁宝宝是2小时，2-3岁宝宝是1小时，3岁以上宝宝午睡半小时到1小时即可。

★ 睡午觉时间不宜过长或过短

午睡分为两个阶段，浅睡和深睡。宝宝刚入睡时处于浅睡阶段，80-100分钟后转入深睡阶段。午睡时间过长或过短都不利于宝宝身体健康。

午睡时间过长对宝宝有很大危害。第一，大脑血流量减少，醒来后会短暂出现供血不足的情况，宝宝感到头昏脑涨很不舒服。第二，会妨碍胃液分泌，影响消化功能。第三，会打乱正常的生物钟，使生理机能发生混乱。长此以往，抵抗力会变得越来越差。

午睡时间过短，宝宝的大脑和身体各个系统无法充分休息，上午消耗的精力也不能得到恢复，不利于下午的正常活动。

让宝宝美美的睡个午觉，有什么好办法呢？下面教大家几招：

√ 做好睡前准备

通常来说，宝宝每天睡午觉的时间差不多都是固定的。所以大家在宝宝睡觉前可以做一些准备，比如给宝宝换睡衣、讲故事等。形成固定的行为模式后，宝宝看到妈妈做这些事就会意识到“该睡午觉”了。

√ 营造良好午睡环境

营造一个良好的午睡环境对宝宝来说十分重要。舒适又安静的环境能让宝宝入睡快，睡得香。建议拉上窗帘关掉电灯，保持室内光线昏暗。另外，不要发出噪声，比如大声说话、频繁走动、看电视等。

√ 睡前释放好情绪

睡午觉前，大家可以跟宝宝进行一些互动，比如做一些睡前小游戏。这样不仅能让宝宝精神放松，减小宝宝对午睡的抵触情绪，还能消耗他的精力，有利于快速入睡。

√ 给宝宝足够的安全感

很多宝宝喜欢和妈妈一起睡，这样能够获得足够的安全感。宝宝心里充满安全感，不但入睡快，而且睡眠质量好。所以，大家最好陪宝宝一起午睡，或者给宝宝一些安抚玩具陪伴他入眠。

宝宝午睡有很多事项需要大家注意，赶紧来看看吧~

▷ 睡姿一定要正确

记得让宝宝平躺在床上睡哦~不要凑合，比如让宝是靠在椅子上睡。这么做会影响血液循环，让宝宝睡得不舒服睡不安稳。正确的睡姿是让宝宝头部和脚部都保持松弛，使血液循环不受影响。

▷ 可以让宝宝裸睡

如果家里使用空调调节室内温度，宝宝裸睡当然最舒服。但要是宝宝一直穿着衣服睡觉，那不建议突然让他裸睡，以免适应不了。还有就是，天气炎热但没有开空调，裸睡也是没问题。最好给宝宝穿上肚兜或者用小毛巾把肚子盖上，以免受凉。

▷ 注意检查宝宝体温

检查宝宝体温时，要摸颈后，而不是摸手脚。根据颈后的温度，及时给宝宝增减衣物。

▷ 睡醒后要慢慢起床

宝宝睡醒后应先活动活动四肢，调整好呼吸后再慢慢起来，不要立即就起床。若宝宝午觉时间过长但依旧很困倦，大家可以给他喝杯水或者是含糖饮料。这么做可以及时补充身体丧失的水分和能量，缓解宝宝疲劳。

最后提醒大家，如果宝宝真的不喜欢午睡，那么请不要强迫，让他自己决定。

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