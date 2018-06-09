小家伙偏食，影响的不仅是身体还有情绪！

生活中，很多孩子都会偏食，但是长此以往，势必会影响各种营养物质的吸收。而孩子正在成长期，需要各种营养补充，偏食的话孩子可能会缺少某种营养物质，对生长发育不利。此外，很多人都不知道，偏食还会孩子的情绪造成不良影响，我们一起来看看：

偏食的孩子容易情绪不稳

偏食的孩子往往咬合力本比较弱，蛀牙还很多，因此，不能好好地咀嚼食物。而咀嚼和肾上腺素的分泌有关，当孩子感到紧张或者饥饿，这种激素就会增加，致使孩子感到紧张焦虑难以缓解。很多孩子不爱吃蔬菜，而蔬菜中含有的钾能够起到舒缓神经的作用，还能够让身体里过剩的钠排出。如果不爱吃蔬菜，获取不到足够的钾，排不出的钠就会留在体内，成为情绪不安定的主要原因。

如何纠正孩子偏食毛病

既然偏食有这么多的缺点，家长该如何纠正孩子的偏食呢？

1.注意烹饪的方式

家长在做饭的时候要注意烹饪的方式，做菜尽可能要兼顾色香味俱全。还可以换着花样做有营养的食物，比如鸡蛋，除了白煮，还可以炒蛋，煎蛋等等。这样比较容易吸引孩子的注意力和兴趣。另外孩子不喜欢吃蔬菜，家长可以把菜剁碎加到饭里一起煮或者放到粥里，或者夹杂到他喜欢的食物中。

2.家长自己要做榜样

想要孩子不挑食，家长自己首先应该要做到不挑食。在和孩子吃饭的时候，要注意不能在孩子面前说这个好吃，那个不好吃这样的话，否则孩子偏食的坏习惯就会养成。

3.循循善诱

家长在吃饭的时候要善于诱导孩子荤素均衡。如果孩子不爱吃蔬菜，就告诉孩子只有吃了蔬菜才能够变高变壮。

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