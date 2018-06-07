养儿路上，别再犯这些错！

由于是第一次做父母，在宝宝成长过程中，很多新手父母容易犯错。然而，你的不经意往往会给宝宝带来伤害。下面这些错误，各位家长不要再犯了！

1.嚼碎食物喂宝宝

嚼食给宝宝吃自然是不对的，每个人的口腔都有大量的细菌，孩子很容易在这个过程中感染幽门螺旋杆菌。另外，宝宝和父母的餐具应该分别使用，要让宝宝拥有自己的餐具碗筷，以此来保持卫生。

2.处理伤口时用红/紫药水

宝宝受伤时，很多父母会给他涂抹红/紫药水，殊不知红药水含有红汞，会对人体造成一定的伤害，紫药水则会让皮肤留下斑点。宝宝如果擦伤了，爸爸妈妈们首先要保持伤口的干净，并及时消毒，或者就医，不要盲目处理。

3.用学步车

为了让宝宝尽早学会走路，很多爸爸妈妈们都爱给宝宝配备一辆学步车，但如果使用学步车，反而会让宝宝形成不良的行走习惯，还会让腿型变得难看。建议先爬再站接着再走，这有助于宝宝们保持平衡，协调重心，而且不需要使用学步车，而是让宝宝们靠自身协调平衡。

4.给宝宝穿开裆裤

有的爸爸妈妈为了图方便，就给宝宝穿开裆裤，但这其实是对宝宝的外生殖器不利。宝宝们的皮肤和器官都相对脆弱，需要依靠衣物的保护。如果穿了开裆裤，宝宝们的外生殖器就丧失了保护屏障，暴露在外面，这会增加宝宝感染病菌的几率，从而引发炎症。所以，爸爸妈妈们最好少给宝宝穿开裆裤，同时也要勤换尿不湿，定时给宝宝们做好清洗工作。

5.游泳时给宝宝套脖圈

游泳脖圈对宝宝的安全隐患极大，容易勒着宝宝的颈椎，压迫气管，还会让宝宝皮肤过敏。爸爸妈妈在带宝宝游泳时最好抱着他，一只手托着宝宝的臀部，另一只手扶着宝宝的背，并且时刻在宝宝身边。

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