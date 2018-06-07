乔治小王子开始学骑马 威廉夫妇大力支持

据英国《每日邮报》报道，4岁的乔治小王子正在温莎学习马术。据悉，小王子所骑的矮种马是威廉王子夫妇从表妹扎拉·廷德尔(Zara Tindall)那里借来的，没错，就是那位参加伦敦奥运会，并获得银牌的公主！

儿子想学马术，威廉王子向表妹借马

在英国，王室的男性成员基本都会骑马，而参加马球比赛也是英国王室的一项传统运动。乔治小王子对骑马很感兴趣，威廉王子夫妇自然对此十分支持。他们特地从表妹扎拉那里借来一匹设德兰矮种马，给小乔治进行马术训练。

2016年威廉王子夫妇访问加拿大时，当时只有三岁的乔治王子就曾骑过矮种马。但是，那时候的小王子对骑马并不感兴趣，只在马背上呆了几秒钟就下来了。长大后的乔治，反而对马术很感兴趣呢~

英国王室成员热衷马术，多次参加马术比赛

据悉，威廉王子的表妹扎拉就是英国著名的女骑手，她曾代表英国参加了2012年伦敦奥运会的马术比赛，并获得了一枚银牌。扎拉是首位获得奥运会奖牌的英国王室成员，被民众称为“马术公主”。她的妈妈，也就是伊丽莎白女王的女儿安妮公主，是第一位参加奥运会的王室成员，拥有三块欧洲全能马术锦标赛的奖牌。

威廉王子本人也很喜欢骑马，在他4岁那年就有了一匹名叫“烟雾”的设德兰矮种马。据英国媒体猜测，威廉王子可能希望儿子乔治能够跟自己一样，从小练习马术。

英国女王伊丽莎白二世同样对马术十分痴迷。女王从小就会骑马，对马有很深的感情。虽然已92岁高龄，但只要身体条件允许，她都会骑马散步或者去看马术比赛。

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