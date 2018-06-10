不孕不育不是祸 科学治疗是关键

不孕不育是影响中国数百万对夫妇的一种医学疾病，让很多年轻夫妻为之困扰。但各位也不要给自己太大的压力，如今医学技术发达，想要个孩子并不是件难事，只要按照合理科学的方法，就能迎接好孕。下面，就让我们来了解下当今不孕不育的形式。

不孕不育的人群并不在少数

根据美国生殖医学学会(ASRM)的数据线束，30岁的女性每个月受孕的几率只有20%。到40岁时，这个数字下降到5%。也就是说，大多数“健康”的夫妇会在一年之内怀孕。如果一个35岁以下的女性在一年内没有怀孕，那么就要积极就医。

导致不孕不育的原因

不孕不育症可能发生在任何人身上，以下是常见的几个原因：

1.女性不孕因素

医生会检查卵巢、卵子、输卵管和子宫的异常情况。女性因素不孕最常见的原因是排卵不规律或无排卵。女性不孕也可能是由于子宫堵塞输卵管或结构问题，阻止精子与卵子相遇或使受精卵在子宫内受精，也有可能是荷尔蒙或遗传异常导致不孕或经常流产。

2.男性不育因素

当精子细胞出现问题时，医生将测量精子细胞的数量、活动性和百分比。这些因素的任何异常值都会导致不孕。男性不育的原因各不相同，但它们可能是结构性、荷尔蒙、遗传，甚至是行为的(比如吸毒)原因。

3.原因不明的不孕

根据ASRM的数据，大约5%到10%的夫妇患有不明原因的不孕，这意味着医生还没有找到导致这类夫妇不育的原因。

4.多种因素

有些夫妇既有男性因素，也有女性因素不孕。例如，男性伴侣的精子数可能较低，而女性伴侣可能有一个被阻塞的输卵管。这些夫妇通常需要通过医疗手段才能怀孕。

如何治疗不孕不育

有几种治疗不孕症的方法。症状、年龄和预算将帮助医生确定哪些治疗方法适合你。

1.定时性交

这是最简单的治疗方法。对于不排卵或难以排卵的女性来说，这是合适的。医生会给你药物促进排卵或者监测排卵。如果你在几个周期内没有怀孕，医生可能会建议进行更积极的治疗。

2.医疗手段

人工授精、体外受精(IVF)。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)