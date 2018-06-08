天热了要多喝水？当心孩子会中毒

关于宝宝喝水，不少宝妈不以为然。这里提醒大家，一定要多注意哦~尤其是夏天，无论是大人还是孩子，切勿一下喝太多水！

☛ 警惕水中毒

对，你没看错。水喝太多会“中毒”，甚至可致死亡。这是因为人体短时间摄入太多水，身体一时半会排不出，可致血液中的钠离子稀释，阻碍身体正常运作，引起头晕、呕吐甚至抽搐，甚至造成神经系统永久性损伤或死亡。

去年3月，江苏常州一位女士听信网上传言，为了通宿便3小时内喝光了5000ml自制盐水，结果悲剧了！刚喝完，她就头晕、眼前发黑、胸闷、恶心干呕、全身乏力湿冷……经检查，其严重水电解质紊乱！

而宝宝喝水过量更不得了！

前不久，2岁的修修得了肠胃炎，狂拉肚子。家长担心他脱水，便喂了大量的水，导致修修全身抽搐，于是赶紧送其就医。一查才知道孩子是水中毒了。还好就医及时，修修脱离危险。

☛ 不是所有的宝宝都要多喝水

这一点达妈已经多次强调。无论宝宝是喝母乳还是配方奶粉，6个月以内都无需额外补水。正常情况下，母乳或配方奶中的水已经足够！很多宝妈对此都无法认同，天热怎么能不多喝水呢？奶粉喂养的宝宝容易上火，怎么能不喝水呢？

达妈再来解释一遍：母乳是宝宝最棒的食物，其主要成分是水，约占近九成。它不仅能给宝宝提供丰富、均衡的营养元素，也能给宝宝提供充足的水分。而配方奶粉是模拟母乳的产品，力求无限贴近母乳，水分当然也不缺。其实，很多配方奶粉包装上有特别标注“请勿额外多加水，避免过稀”。宝宝喝奶粉上火应该是其他原因，喝水是解决不了问题的。

☛ 宝宝到底需要多少水？

请注意，需水量≠直接饮水量。要知道，食物本身的含水量可不少。一般来说，推荐摄水量=吃进去食物本身含有的水+额外喝的水。

6个月以内

无需额外补水！

6—1岁

处于此阶段的宝宝还是以奶为主食，喝水没那么必要。

宝宝满4—6个月开始添加辅食时，大家可以让宝宝适量饮水，但也要控制量。每次宝宝吃完辅食后，可以给他喂几口水，不仅补水了，也顺便清洁口腔了，但千万别勉强宝宝喝水。

满1岁

等宝宝满1岁，应鼓励宝宝多喝水，及时补充水分。建议宝宝除正常饮食，每天喝这么多的水：1—3岁为600—700ml，3—5岁为700—800ml，5—8岁为800—1000ml。

但切记“暴饮”，宜少量多次。可上下午个补充一次，每次50—100ml左右。需要提醒大家，这里的饮水量只是一个大致参考哈~大家不要苛求宝宝，具体喝多少水还要综合宝宝的身体状况、运动量大小、出汗多少等情况。总之一句话，渴了就多喝点，不渴就少喝点呗。

☛ 宝宝什么时候该喝水？

千万别等感觉口渴再喝水，这时身体已经缺水，晚了！所以，建议大家帮助宝宝养成喝水的习惯。

定时给宝宝喝水，或提醒他喝水。最好在饭后一段时间后，避开饭前2小时内，睡前等。当宝宝活动量大，出汗多时，也应及时让宝宝喝水。

平时，还可以留意观察宝宝的尿量和尿液情况来判断宝宝需不需要喝水：尿量充足(不到3h尿一次)，颜色浅黄、清凉，说明宝宝喝的水足够了；尿量少(>3小时还没尿尿)，颜色深、浑浊，味重，说明宝宝需要适量喝水。另外，如果宝宝生病了，比如发烧、腹泻等，身体会很缺水。

需要注意的是，如果宝宝出现口舌干，囟门、眼窝凹陷，哭时没有眼泪等情况，说明宝宝缺水严重了！

☛ 宝宝该喝什么水？

这点相信妈妈们都很清楚。对，就是白开水。它是最好也最安全的补水选择。宝宝喝下后容易被身体吸收，加快新陈代谢，起到调节体温、输送养分等作用。

有些妈妈为了哄宝宝多喝水，会精心制作一些好喝的水，比如葡萄糖水、白糖水、果汁等，宝宝满1岁也不建议。偶尔为之就算了，千万别让宝宝常喝，容易引起肥胖。

建议把白开水放凉至40℃左右，不冷也不热，呵护宝宝娇嫩的肠胃。

好了，学习了这么多知识，大家喝点水放松一下吧~

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