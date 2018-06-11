如何让宝宝睡得好 秘诀快get

从宝宝出生的那一刻起，宝妈们都希望宝宝能健康成长。想要孩子身体健康，个子高，那么就要帮助他获得良好的睡眠。下面，这五件事可以让宝宝睡得好，长得好：

睡前不要做剧烈运动

孩子睡觉之前的这段时间，尽量避免宝宝做剧烈运动。如果睡前做太多剧烈运动，大脑会变得异常兴奋，没有办法正常入睡。如果等到情绪平复再睡觉，就会错过最佳睡眠时间，影响孩子生长发育。因此，在睡觉之前，家长要给宝宝创造一个相对安静睡前环境，这样孩子在上床之后就能很快入睡。家长在宝宝睡觉之前，可以给其洗一个舒服的热水澡，让孩子放松下来。

晚餐吃些清淡易消化

睡眠质量好坏不仅关系着宝宝生长发育，还关系着宝宝第二天的精神状态。建议家长在准备晚餐时，最好准备清淡易消化的食物，如果吃得太过油腻会增加肠胃负担，影响睡眠质量。

不要给孩子盖得太厚

为了让孩子夜里不会被冻着，有的妈妈会给宝宝盖着厚厚的被子。但这种做法只会影响孩子的成长发育。要知道孩子新陈代谢不比成人，盖得太多，会让他们情绪变得烦躁，影响睡眠质量。不仅仅如此，厚实的被子还会让宝宝呼吸变得不顺畅。因此，不要给宝宝盖的太多，被子最好是轻柔舒适的。

父母要给孩子做榜样

有些父母喜欢很晚才睡觉，孩子往往也会是如此。要知道父母的一言一行都影响着孩子，如果想要宝宝早睡，那么父母要早点睡觉，给孩子创造一个早睡的氛围。

睡觉之前给孩子讲故事

想要孩子到点睡觉，那么家长可以建议一个习惯，比如在孩子睡觉之前给他们讲故事，久而久之，孩子一到这个点，就会听着父母讲的故事入睡。这样不仅增加亲子之间的感情，也让宝宝养成良好的睡眠习惯。除了讲故事，家长还可以给宝宝听些舒缓的音乐。

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