给修杰楷点赞！咘咘欺负波妞，爸爸的举动值得学习

家有两宝，辛苦、幸福都翻倍，烦恼也不少。不少宝妈在后台吐槽，自从有了二胎，大宝老是欺负二宝，自己怎么跟大宝讲道理都没用。这里给大家介绍修杰楷对咘咘用的一招，效果很棒哦~

在《妈妈是超人》中，咘咘有一个不好的行为，经常用2只手摸妹妹波妞的脖子。为了让咘咘不再欺负波妞，爸爸修杰楷行动起来了。他把波妞抱到咘咘身后，让波妞用相同的方式欺负姐姐。哈哈~

波妞小手的威力可不小，看咘咘的表情就知道啦~但咘咘也知道自己理亏在先，只好一边尬笑一边抵挡。见状，修杰楷补刀“你平时就是这样弄她的。”

修杰楷就这么带着波妞欺负咘咘，直到咘咘让他们不要再这样了。然后，修杰楷把波妞抱到一边，问咘咘“那你(以后)可以不要这样弄波妞吗？”

经此一事，相信咘咘会长记性，不会再欺负波妞啦~

这个方法是不是很赞？既没有打骂，也有严厉批评，而是在嬉闹中让咘咘体会被欺负的感受，学会换位思考。大家平时管教孩子时，也可以用这一招哦~

最后提醒大家，大宝总欺负二宝很可能是家长惹的祸。如果家长把注意力集中在二宝身上，大宝得不到足够关爱当然气不过，往往会把怨气撒在二宝身上。手心手背都是肉，建议大家尽量做到对孩子们一视同仁。不要让大宝凡事让二宝，因为二宝而受冷落。平时，还可以让大宝参与照顾二宝。总之，想要孩子们和谐相处，父母的态度很重要。

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