怀孕后怎么补？每月重点大排查

怀孕之后，很多女性开始补充各种营养，但是她们不知道的是，孕期补充营养也是有学问的，每个月的重点都不同，我们一起来看看：

第一个月：叶酸

不仅仅是在孕前三个月需要补充叶酸，在怀孕之后的一个月需要继续补充。这能避免孕妈出现贫血、早产或是胎儿畸形等情况。除了补充口服叶酸之外，孕妈可以多吃菠菜、面包、橙子、苹果来补充叶酸。

第二个月：维生素C与维生素B6

孕妈在这个阶段容易出现牙龈出血、呕吐等症状。想要缓解，孕妈就需要及时补充维生素C与维生素B6，这不仅能缓解牙龈出血还能抑制呕吐，提高抵抗力。青椒、香蕉、柠檬、胡萝卜等都是不错的选择。

第三个月：维生素A与镁

这个月准妈妈可以多吃干苔菜、墨鱼、坚果、茶、大豆或是南瓜等蔬果。为身体提供充足的维生素A与镁元素，这样才能让胎儿正常发育，宝宝长得更好。

第四个月：锌

这个月是宝宝大脑心脏发育的关键期，因此孕妈需要吃肝脏、芝麻、牡蛎等食物补充足够的锌元素。

第五个月：钙

这个月胎儿对钙的需求明显增大，因为要满足骨骼生长发育需求。所以孕妈在这段时间要多喝牛奶、鸡蛋，并适当晒太阳以促进钙物质吸收。

第六个月：铁

胎儿对营养需求量不断加大，尤其是铁元素，准妈妈一旦缺乏往往会引发贫血不适，所以孕妈在这时候要多吃富含铁的食物，比如动物肝脏或是肉类。

第七个月：DHA、EPA、脑磷脂、卵磷脂

胎儿神经系统开始逐步发育完善，为了保证大脑视网膜能正常发育，孕妈要多吃富含DHA、EPA、和脑磷脂、卵磷脂的物质，比如核桃、花生、海鱼等。

第八个月：热量供应

胎儿这时候对热量需求比较大，因为他们需要在肝脏皮下储存糖类与脂肪。建议孕妈要多吃大米、小米、玉米、面粉。

第九个月：膳食纤维

胎儿的不断发育让很多孕妈出现了便秘的情况，因此孕妈在这时期要补充足够的膳食纤维，比如芹菜、胡萝卜、豆芽、菜花，这些食物可以促进肠胃蠕动。

第十个月：硫胺素

最后一个月，孕妈可以补充些硫胺素以确保正常分娩，可以适当吃些海鱼。

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