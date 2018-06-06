年轻妈妈玩秋千被困 无奈求助消防员

据英国《每日邮报》报道，日前英国一名年轻妈妈在游乐场游玩时，被儿童秋千困住无法脱身。两名消防员经过一个多小时的努力，终于将她救了出来。

女子被困秋千无法脱身

这位妈妈名叫梅根•肯威(Megan Kenway-Head)，今年23岁，来自英国南安普顿市。当天，梅根和家人一起来到韦斯顿海岸游乐场游玩。

他们来到儿童秋千前，梅根发现孩子们对秋千并不感兴趣。于是，她决定自己先荡一次秋千，希望能让孩子们喜欢上这个游戏。可当梅根想从秋千里出来时，才发现自己被困住了。孩子们看到这样情景，哈哈大笑起来。

消防员成功将女子救出

同伴约丹•桑德斯(Jordan Sanders)想了很多办法，甚至叫来两个陌生男子帮忙，都没把梅根从秋千里弄出来，无奈只能求助于消防员。

两名消防员来到现场后，看见梅根被秋千困住的囧样，觉得很有意思。研究脱困方案时，其中一人还开玩笑说，要把梅根的一条腿给锯掉。后来，消防员把一个脚凳放在梅根的脚下，让梅根从秋千上抬起身体顺利脱困。梅根事后表示：“我非常感谢消防员把我救了出来。现在除了腿部有瘀伤外，我并无大碍。我保证以后都不会玩孩子们的秋千了。”

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