拜托，别让你的孩子语言混杂！

在生活中，很多家庭有这样的情况：大人用不同的语言或者方言和孩子交流的话，让孩子觉得无所适从。那么，语言混杂对孩子真的好吗？

语言混乱会导致思维混乱

如果家里多国语言、多种方言共存的话，会让孩子处于一个“混乱的语言环境”中。比如，奶奶晚上用方言给孩子讲故事，到学校里孩子要学习普通话，回到家爸爸妈妈又习惯用英文和孩子交流。在多种语言的攻势下，孩子的思维也会混乱起来，反而学不好一种语言。所以，爸爸妈妈最好和家庭成员商量好了，统一用某一种语言环境来让孩子学习，这样可以避免孩子语言混乱。

小心自闭症

根据美国疾控中心统计所得，美国儿童的自闭症的发病率要比上个世纪八十年代高出十倍，其中一个很重要的因素就是孩子处于多种语言的环境中，孩子感到无所适从，从而增加了患上自闭症的几率。

平时要注重纠正和指导

如果你发现孩子支支吾吾想要表达某个东西但是又表达不出来的时候，爸爸妈妈就要帮助孩子，孩子之所以难以表达是因为他们缺乏这个东西的词汇，或者是因为平时的方言误导了他们的理解，所以他们难以表达。这个时候父母要用标准的普通话示范给孩子听，如果孩子说错了，爸爸妈妈也要耐心地、及时地纠正他，千万不要去对孩子发脾气或者斥责孩子。

丰富孩子的语言教材

如果家长本身的普通话就不太标准的话，爸爸妈妈可以借助动画片或者电视广播来增加孩子接触正确语言的机会，但是要适当，不要让孩子看太长的时间。

此外，爸爸妈妈也可以让孩子多和同龄人交往，同一个年纪的孩子往往话题会比较多，孩子的说话积极性也会比较高。

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