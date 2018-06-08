宝宝私处常发的6种疾病 快来看看

关于孩子的私处，虽然通常都没有什么反常，但有时也会有问题。我们向专家询问了影响婴儿最常见的生殖器问题，下面给大家一一梳理：

1.隐睾症

睾丸在男孩的腹部发育，在出生或出生后的几周便会下降到阴囊。但有的男宝宝不会出现正常反应，而这就被称为隐睾症。这多数是因为腹股沟管并没有完全关闭，睾丸便继续在腹部和阴囊之间来回移动。在出生时，每100个男孩中就有1个是隐睾，而在早产儿中更常见。在大多数情况下，睾丸会在出生后6到12个月内进入原位，否则则需要手术。

2.腹股沟疝

腹股沟疝可以在任何年龄出现，男孩比女孩更常见。宝宝需要小手术，以避免发展中绞窄疝。如果发生这种情况，凸起部位会很肿，而且感觉很硬，还会引起极度的疼痛。宝宝可能会因此呕吐、哭啼、营养不良或发烧。

3.水囊肿

水囊肿是腹股沟管的另一个问题，但这只影响男孩。当腹股沟管不能闭合时，从腹部流出的液体可以在阴囊内积聚。这并不痛苦，但宝宝的睾丸可能看起来肿了。

水囊肿的风险与疝气相同，如果它没有自行消失，医生建议在1岁后进行手术。

4.尿路感染

泌尿道感染是泌尿道细菌的过度生长，常见原因有不明原因的高热，有异味的尿液，不明原因的过敏性，糟糕的喂养，或呕吐。如若宝宝尿液不正常，建议及时就医，一般一个疗程(通常是10天)很容易就可以治疗尿路感染。

5.阴唇粘连

这种病症主要是阴道前的皮肤皱褶黏合在一起，这可能是皮肤过敏，尿布疹的结果。粘连大小不等，且很少疼痛，但建议及时就医。

6.阴茎粘连

这可能是包皮环切术的并发症。当身体组织被切割时，边缘可以粘住周围的区域。包皮松动的地方可以粘在阴茎头部。它看起来像头被一层薄膜覆盖着，或者像从来没有割过包皮一样。阴茎粘连通常是无痛的，随着阴茎的生长发育而分开，因此不需要治疗。当粘连比较广时，医生会用一种温和的类固醇乳膏治疗。

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