牛奶和它们都不配，当心会伤到宝宝！

牛奶作为儿童日常生活中的重要饮品，其富含蛋白质及其它营养成分，深受家长和孩子的喜爱。不过，牛奶如果饮用不当，其营养可能不易被吸收，甚至还会引起不良反应。下面这几种情况，就千万别给宝宝吃：

牛奶和米汤

众所周知，米汤、米粥等是一些富含淀粉的食物，里面含有脂肪氧化酶。而牛奶富含维生素A，维生素A是脂溶性维生素。如果用牛奶兑米汤、米粥，那么自然脂肪氧化酶就会破坏牛奶里面的维生素A。经常给孩子喝这种饮品，孩子就会容易缺乏维生素A，进而会影响孩子正常发育，甚至会导致孩子体弱多病。为了防止类似事件发生，爸妈记得要把牛奶、米汤、米粥等分开给孩子吃！

牛奶和橘子

橘子作为很多人爱吃的水果，含有大量维生素C。不过维生素C有酸性和很强的还原性，容易被氧化。而牛奶又富含具有氧化性的维生素B2。如果爸妈给宝宝同时吃这两种食物，那么橘子中的维生素C会被牛奶中的维生素B2氧化，这时，维生素B2被还原，两种食物的营养性都会被削弱。所以喝牛奶前后一个小时别给孩子吃富含维生素C的水果。

牛奶和金针菇

金针菇虽然营养丰富，但它和牛奶一起食用的话，会导致孩子消化不良。所以两者要分开食用，时间间隔最好超过一个小时。

牛奶和酸性果汁

牛奶中蛋白质的主要成分是酪蛋白，当酪蛋白和酸性果汁中和后，酪蛋白极容易凝结，会造成消化不良或腹泻。所以别在给孩子喝的牛奶中加入酸性果汁。

牛奶与西兰花、韭菜、菜花等

牛奶中富含钙，而西兰花、韭菜、菜花中富含草酸。如果牛奶和西兰花、韭菜、菜花一起食用，那么草酸会影响牛奶中钙的吸收。为了达到补钙效果，爸妈不要同时给孩子吃这些食物，如果一定要给孩子吃，那么时间间隔要超过一个小时。

牛奶和药

孩子服药的同时不能喝牛奶。因为牛奶会使药物表面形成覆盖膜，会降低药物浓度，另外，牛奶中的镁与钙还会与药物发生化学反应。总之，药和牛奶的结合会降低药效以及牛奶的营养效果，甚至还可能影响孩子的健康，所以两者不能同时食用。

为了孩子健康成长，以上几种情况，爸妈千万别给孩子喝牛奶！

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