宝妈突然大喊“救我!”玩消失 又是产后抑郁惹的祸

一位年轻宝妈才生娃7个月，却已经多次失踪。最近一次，她大喊一声“救我”，然后就消失了……这究竟是怎么回事？

宝妈在急诊室门口失踪

燕子(化名)今年25岁，产后患上了产后抑郁。虽然丈夫小林(户名)在工作之余心细体贴，让她的病情得到一定控制，但稍有不慎就会复发。

前不久5月23日晚上11点左右，小燕把宝宝哄睡后，和丈夫吐槽天天抱孩子腰很酸。小林听罢，便给妻子按摩。谁知，小燕突然朝窗外大喊“救我！救我！”

小林马上意识到妻子又犯病了，立即送她到医院。不料刚到浙江省人民医院的急诊室门口，小燕大喊一声“救我！”后消失在走廊尽头。

锦北派出所值班民警汪浩赶到现场后，和辅警联合医院保安迅速展开寻找。通过调取监控，发现小燕从急诊室的走廊跑至门诊部，接着又跑至地下车库，然后从车库出口跑出医院消失在勤俭弄一带。

凌晨1点左右，30多名增援警力到达现场，在锦北派出所值班所领导程其亚指挥下展开搜救工作，一组以勤俭弄为中心家挨挨户寻找，另一组调取监控查找小燕去向。根据小物物业监控发现，小燕凌晨2点06时曾出入小区地下停车场，但很快向东面弄堂跑去，然后再一次消失在监控中。

最后在草丛中找到

之后，民警进一步扩大搜到范围，沿着苕溪一边呼喊小燕名字，一边拿着手电往草丛中寻找。直到凌晨4点，民警终于在马溪路一绿化带中找到了小燕。只见她披头散发，眼神呆滞，紧抱双腿蜷缩着，光着脚，整个人处于惊慌中。

经过劝说，小燕跟随民警到了派出所，但她对询问避而不答，只是一直喃喃自语。见妻子平安归来，小林不停感谢民警们。

据悉，小燕换产后抑郁后已经多次离家出走，5月22、23日连续2天出走。由于小燕病情不稳定，随时可能发病，在民警帮助下小林连夜把妻子送到医院治疗。经过诊断，小燕需要住院观察治疗。

希望小燕早日康复，摆脱产后抑郁。这里也提醒大家，多理解，多体贴，多陪伴产妇。一旦发现产妇情绪不对，应多和她交流。若情况异常，请及时送其就医诊治。

Tips：这里有8妙招，可以让新妈妈心情美丽起来，一起学一学~

1.放轻松

一般来说，由于体内激素引起的产后抑郁可以自愈，新妈妈应学着适应激素水平的变化。

2.创造舒适环境

当你带着宝宝回到家中时，最好不要让亲朋好友频频来打扰。大家可以提前提醒大家，一切可以等你坐做完月子或更晚时再说。这么做可以拥有一个更安静、舒适的休养环境。

3.饮食清淡营养

和孕期一样，产后营养应清淡、营养，切勿太补或过于油腻。新妈妈应用心享受美食，心情也会好起来。

4.坚持适度运动

若新妈妈恢复还不错，还可以适量做一些家务和运动。这么做不仅可以转移注意力，也可以让新妈妈获得快乐。

5.抓住每一个睡眠机会

大家应创造各种机会，让自己多休息。要知道，即便仅半个小时的睡眠也会让你拥有好心情。提醒各位，当宝宝睡觉时，别急着处理家务，不如抓紧时间睡一会儿，就算是闭目养神也是好的。

6.及时寻求帮助

千万不要逞强不啃声，新妈妈要学会及时请求帮助。当然，新妈妈的家人也应注意，不要仅将注意力放在宝宝身上，也要留意新妈妈的心理变化。

7.自我心理调适

有了宝宝以后，新妈妈的心理发生很大的变化，对生活的看法也会更实际。大家应坦然接受这一切，家人之间相互体谅，这有助于远离消极情绪。

8.直面并接受治疗

若新妈妈出现产后抑郁症状，切勿忌医，应及时就医，并在医嘱下治疗。

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