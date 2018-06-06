这个年龄还在用奶瓶，当心宝贝变丑！

奶瓶是宝宝成长过程中的亲密伙伴，可是大家知道吗？宝宝一岁后就要和这个亲密伙伴告别了，不然小心宝宝颜值下跌哦！今天和大家说一说宝宝不及时戒奶瓶的危害性，赶紧来了解下吧！

对于1岁以后的宝宝来说，有一件事变得非常重要，那就是戒奶瓶。如果这个时候，宝宝还在用奶瓶，危害可不止越长越丑！

☛ 影响容貌

如果宝宝长期抱着奶瓶不撒手，上下两排牙齿无法接近，可致上下牙咬合不好、牙齿参差不齐的情况。再加上宝宝吮吸习惯不同，有可能造成“龅牙”、“地包天”。于是乎，宝宝颜值大受影响，而这也会影响他的心理健康。

☛ 出现奶瓶龋

母乳、奶粉、果汁等液体里都含有大量糖分。如果宝宝长期使用奶瓶，牙齿就会经常和这些液体发生接触，很容易让牙齿变得粗糙、空洞化，进而出现龋齿。

宝宝有龋齿，除了吃东西不方便外，还有可能造成牙龈或面部肿胀，甚至影响恒牙的替换和发育。

☛ 影响宝宝说话

一岁后，宝宝进入语言学习的关键时期。如果这时还在用奶瓶，会使咀嚼功能发育受到影响，进而造成口腔肌肉发育迟缓，导致宝宝出现口齿不清或说话迟等问题。

☛ 容易吃过量

美国的一项研究表明，2岁时依旧使用奶瓶的宝宝，到5岁半时变成“小胖子”的概率是22.9%，而没有使用奶瓶的宝宝变成“小胖子”的发生率只有16.1%。而宝宝肥胖会使糖尿病、心血管疾病的患病风险大大提升。

用奶瓶喝奶方便又快捷，宝宝在不知不觉中就会吃过量。宝宝长期喝奶过多，除了会增加发生肥胖的概率外，还有可能影响其他营养元素的摄取。长此以往，宝宝的身体会缺铁，进而影响正常的生长发育。

☛ 诱发中耳炎

宝宝如果有含着奶瓶睡觉的坏习惯，有可能导致奶水沿着嘴边进入耳朵里，容易引起中耳炎。

因此，美国儿科学会和牙科协会建议大家：宝宝6个月的时候就可以开始使用杯子喝水，并慢慢减少奶瓶的使用频率。宝宝1岁时就应该让他戒掉奶瓶，最晚也不应超过18个月。

那么，该如何帮助宝宝戒掉奶瓶呢，下面就为大家支招：

★ 把握时机让宝宝接触水杯

6个月左右的宝宝只要具备以下能力，大家就可以让宝宝接触水杯了：

独坐能力：宝宝可以自己坐好，不会出现“一喝就倒”的情况。

抓握能力：宝宝可以抓住水杯的杯把。这个时候的宝宝的抓握能力不强，很难抓稳水杯。

咀嚼能力：宝宝的嘴巴、舌头和牙齿能进行简单的配合。

★ 过程要循序渐进慢慢来

让宝宝从“吮吸”模式过渡到“喝”的模式，对宝宝而言是一个不小的挑战，大家要循序渐进慢慢来。

宝宝6个月刚吃开始辅食时，就可以让宝宝接触水杯了。这时大家只要让宝宝对水杯产生印象就可以了，让他慢慢接受奶瓶以外的容器。比如，大家可以让宝宝用水杯装点母乳或奶粉让他尝尝看，防止宝宝形成“奶瓶=奶=口粮”的固定思维。

等到宝宝一岁时，就慢慢增加使用水杯的次数，同时减少使用奶瓶的次数。先从一天少用一顿奶开始，接着是两顿奶，直至完全不用奶瓶喝奶。通常来说，这一过程需要两个星期到一个月。建议大家先减少白天那段奶，接着是早晨那顿奶，最后才是睡前那顿奶。

如果是纯母乳喂养到宝宝9-12个月，可以直接跳过奶瓶，直接让宝宝用水杯喝水。

★ 选择宝宝喜欢的水杯

在给宝宝购买水杯时，建议大家购买材质环保、吸口较软的水杯，这样可以有效保护宝宝娇嫩的牙床。另外，颜色鲜艳、图案可爱的卡通水杯，能够吸引宝宝注意力，让他更容易接受用水杯喝水。等到宝宝年龄大一点，大家可以让他自己挑选水杯。

★ 不同月龄使用不同水杯

宝宝还小，倾斜水杯的力度掌握不是很熟练，经常会发生呛咳情况。因此，大家要根据宝宝月龄选择不同的水杯。宝宝刚开始用水杯喝水时，可以使用鸭嘴杯（也叫训练杯）；9-12个月宝宝使用宽口训练杯；12-18个月宝宝使用吸管杯；18个月以上宝宝使用普通水杯。

★ 家长做好示范并及时鼓励

对宝宝而言，最好的学习方式就是模仿大人。因此，大家要积极调动宝宝的好奇心，让他通过模仿学会用水杯饮水。大家可以在宝宝面前示范如何用水杯喝水：先将水杯拿起来靠近嘴边，接着将水杯稍微倾斜进行喝水，喝完水后做出很开心的样子。

示范结束后大家顺势在宝宝的水杯里倒点水，鼓励宝宝模仿自己喝水的动作。当宝宝成功喝到水后要及时鼓励，增强宝宝自信心。

最后要提醒大家注意，让宝宝戒掉奶瓶并非一朝一夕就能搞定的。宝宝从接触水杯，到完全用水杯喝奶喝水，通常需要6个月左右的时间，大家要保持耐心，做好打持久战的准备。

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