有人说婴儿床不值得买？你这是在害孩子！

今天育姐像平常一样，在网上学习带娃的知识和经验，突然间看到了一个话题：你觉得最没用的育儿类用品是什么？

里面基本上是咬咬袋、温奶器等老生常谈的东西，实际的使用体验都要看孩子自己喜欢不喜欢，没啥参考性，正准备关掉的时候，却突然看到有个妈妈表示婴儿床是没必要的！

什么？自己不用婴儿床就算了，还当做正确的经验分享给其他妈妈们，这不是坑人嘛！看看下面那44个赞，说明起码已经有四十多个妈妈觉得婴儿床真的是不需要买的东西了。

或许你会说，这个妈妈说得好像真有道理，小宝宝对妈妈的依赖性比较高，睡在身边半夜随时都能喂奶，多方便。

育姐承认这是优点，但是大人和小孩睡在同一张床上存在着更致命的缺点啊！和孩子的生命一比，你还要什么便利性？

与娃同睡，酿悲剧

最近杭州就发生了这么一件令人心疼的事情：一名40多天的男婴早上八点就被抱到了市第三人民医院抢救。孩子爸妈来杭州姑姑家探亲，晚上床不够又为了方便照顾，于是一家三口就睡在同一张床上。

夜里不知是爸妈的胳臂压到了孩子，还是被子捂住了口鼻，第二天醒来孩子居然不哭不闹甚至不动了。即使送到了医院，孩子最后还是没抢救回来。

据医生透露，宝宝可能是死于蒙被综合症，也就是穿盖太多，包缠过紧导致孩子高热和窒息。这种病多发于1岁以内的婴儿，家长的好心保护反而成为致命的伤害。

而且这种以外还不是偶然发生的，几乎每一年都在发生，每一年鲜活的小生命都因为爸妈的无知失去生命。

为啥不建议和宝宝同床？

据调查显，猝死婴儿中的四分之一是和父母同睡一床，而且是没有任何征兆地就发热、窒息而死。

常见原因一：大人肢体挤压

虽然家长在和孩子睡觉时，已经非常小心不要挤压到孩子，但是人一旦进入睡眠状态，是很难控制翻身、舒展手臂等动作的。如果宝宝就因为这样，被家长的手臂、屁股等捂住了口鼻，或是埋在了被子里，甚至都发不出反抗的声音，更没有反抗的力气，那么猝死的可能性就会大大提高！

常见原因二：妈妈喂奶

如同一开始那位妈妈不推荐购买婴儿床一样，她的理由是方便喂奶，可喂奶也可能一起宝宝窒息。有时妈妈很劳累，宝宝还在喝奶妈妈就睡着了，乳房就可能堵住宝宝的口鼻而使他不能呼吸。

一些妈妈可能在床上垫了小被单或者塑料布防止宝宝吐奶，但一旦因为翻身或吹风导致被单蒙住宝宝口鼻，无力自行移开的孩子就可能无法呼吸。

而且在宝宝喝完奶后，妈妈们可能随意让宝宝爬动或者就仰面放着，一旦宝宝吐奶抢入气管，则又可能导致窒息。所以妈妈们在床上喂奶后最好拍嗝，不要让宝宝过分激动，侧躺着最好。

常见原因三：被子太厚太紧

为了预防宝宝感冒或者是半夜踢被子，家长们可能会给宝宝盖上厚厚的大被子，甚至还能把宝宝的头都埋进去，四肢也被牢牢地“锁”住，没办法移动。

但是在这种环境下，宝宝可能被床单、被子、枕头捂住口鼻，高热和缺氧的环境会让他大汗淋漓、衣服湿透、面色苍白或土灰，继而呼吸不规则、抽搐、昏迷，甚至窒息而死。

这种病最常发生在未满月的新生儿上，所以爸妈们不要再给宝宝盖过于厚重的被子了。

据悉，美国从2000年到2010年，有640个婴儿死于突发性睡眠窒息；英国仅2012年就有221个婴儿死于睡眠窒息。

应该怎么让宝宝安睡？

所以，爸妈最好选择和宝宝分床睡觉。栏杆缝隙合适的婴儿床，上面只需平整的床单和被盖，多余的玩具枕头都不需要，就能让宝宝安全舒适地睡下。如果担心孩子着凉乱动，睡袋是不错的选择。

假设你发现孩子已经因为盖得太多发热脱水，请赶快给孩子减少衣物通风，并立刻补充液体，喂温开水或淡糖水，加少许食盐，5%葡萄糖生理盐水最好。每10分钟喂5～10毫升，补充液体后，宝宝体温会随之下降。

最后啰嗦一句，孩子1-2岁前可以睡在婴儿床上，婴儿床摆在爸妈卧室里，这样就能时时刻刻照看到孩子的情况，还能把窒息的风险降到最低，何乐而不为呢？

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