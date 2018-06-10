月经周期不正常？别只让避孕药背锅
口服避孕药是预防怀孕和治疗多种疾病的有效方法。由于避孕药是通过将不同的激素引入你的身体系统，所以它会影响你的月经周期。除了药物影响，下面这些因素也会影响月经周期：
月经周期不正常的原因
1.压力
过度的压力会影响你的身心。过多的压力会损害下丘脑的功能，这是大脑控制荷尔蒙调节的部分。找出压力来源和管理压力水平可以帮助月经周期正常。
2.改变饮食结构
改变饮食习惯和快速减肥会影响月经周期，特别是如果体重不足会阻止你身体排卵和保持正常的月经周期。患有厌食症和贪食症的女性尤其要注意。
3.过度锻炼
过多的运动也会扰乱荷尔蒙水平，导致月经暂停。当然，适度锻炼是保持健康和健康的好方法。
了解孕早期症状
当然，也有可能你即使服用了避孕药，也依然怀孕，这也会导致月经不来，先来看看孕早期的症状：
妊娠早期症状包括：
（1）错过月经期。
（2）恶心.
（3）乳房胀痛。
（4）疲劳。
（5）腰痛。
（6）尿频。
这些迹象可能会在你月经停止一个星期后就开始发展。你的月经周期是在避孕药期间受到激素调节的，你应该每28天就会有稍许出血。而大多数的节育失败都发生在你忘记按医嘱服用避孕药。
tips：了解避孕药
有两种不同类型的避孕药。第一种结合了女性荷尔蒙雌激素和孕激素的人造药丸。第二种是孕激素的迷你避孕丸。尽管许多妇女服用避孕药来预防怀孕，但避孕药也可以用于月经问题，如严重抽筋和大出血。避孕药甚至可以用来清除皮肤问题，比如痤疮。这种药丸用几种不同的方法来防止怀孕。它可以使子宫颈粘液变厚，使精子不易到达卵子。子宫内膜变薄防止受精卵植入。口服避孕药的使用效果更高换句话说，如果你每天都在同一时间服药，而且从不错过任何一粒药片，那么它的效果可以达到99%。但如果你患有腹泻或呕吐，它也会影响药效。
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