月经周期不正常？别只让避孕药背锅

口服避孕药是预防怀孕和治疗多种疾病的有效方法。由于避孕药是通过将不同的激素引入你的身体系统，所以它会影响你的月经周期。除了药物影响，下面这些因素也会影响月经周期：

月经周期不正常的原因

1.压力

过度的压力会影响你的身心。过多的压力会损害下丘脑的功能，这是大脑控制荷尔蒙调节的部分。找出压力来源和管理压力水平可以帮助月经周期正常。

2.改变饮食结构

改变饮食习惯和快速减肥会影响月经周期，特别是如果体重不足会阻止你身体排卵和保持正常的月经周期。患有厌食症和贪食症的女性尤其要注意。

3.过度锻炼

过多的运动也会扰乱荷尔蒙水平，导致月经暂停。当然，适度锻炼是保持健康和健康的好方法。

了解孕早期症状

当然，也有可能你即使服用了避孕药，也依然怀孕，这也会导致月经不来，先来看看孕早期的症状：

妊娠早期症状包括：

（1）错过月经期。

（2）恶心.

（3）乳房胀痛。

（4）疲劳。

（5）腰痛。

（6）尿频。

这些迹象可能会在你月经停止一个星期后就开始发展。你的月经周期是在避孕药期间受到激素调节的，你应该每28天就会有稍许出血。而大多数的节育失败都发生在你忘记按医嘱服用避孕药。

tips：了解避孕药

有两种不同类型的避孕药。第一种结合了女性荷尔蒙雌激素和孕激素的人造药丸。第二种是孕激素的迷你避孕丸。尽管许多妇女服用避孕药来预防怀孕，但避孕药也可以用于月经问题，如严重抽筋和大出血。避孕药甚至可以用来清除皮肤问题，比如痤疮。这种药丸用几种不同的方法来防止怀孕。它可以使子宫颈粘液变厚，使精子不易到达卵子。子宫内膜变薄防止受精卵植入。口服避孕药的使用效果更高换句话说，如果你每天都在同一时间服药，而且从不错过任何一粒药片，那么它的效果可以达到99%。但如果你患有腹泻或呕吐，它也会影响药效。

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