孩子在学校有这些行为，一定要及早纠正！

孩子不好的行为如果形成了习惯，那么其坏处可想而知。下面这些行为倘若孩子出现，一定要及时纠正！

1.上课爱接老师话茬

对于那些认真听课，积极回答老师提问的孩子当然是值得肯定与赞扬的。但有些孩子不管老师是不是提问了，也不管自己是否思考了就直接大声讲话，全不在乎自己说的正确与否。这不仅会打扰老师讲课的进程，自己也难以学到知识。

2.一上课频繁上厕所

当然，有些孩子真的是生理原因导致，但是家长也有必要进行正确的引导。因为可能一个上厕所的时间，老师讲解的重点已经错过了。孩子频繁的上厕所就会错过许多重要的知识，导致成绩更不好，周而复始陷入一个恶性循环。而且孩子总是上厕所，也会打扰老师上课的进度，也会打扰其他认真听课的同学。

3.孩子只重视“主课”

生活没有主次，只不过要看自己选择哪一条路。放到学习上同样适用，多学好一门副课，孩子以后就多一种选择。所以父母要教育孩子，对待学习要端正态度，不要“厚此薄彼”。

4.在学校缺少朋友，性格孤僻

只有朋友多了，孩子的校园生活才更加的丰富多彩。孤僻会让孩子没有朋友，孤僻也会影响孩子在校心情和学习。所以父母要积极引导孩子学会与人相处，与人沟通，多教益友。

父母是孩子人生的导航标，在孩子还懵懂不知事的年纪，正是需要父母教育和帮助的时候。孩子犯了错误，不能一味的苛责，要结合孩子的性格，从事情的根本上找原因，了解并理解自己的孩子，才可以更好的帮到自己的孩子。

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