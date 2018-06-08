想吃糖了？这些食物能让你不发胖

很多女性爱吃含糖食品，而那些渴望甜食的人会强烈地想吃一些甜的东西，并且很难控制对食物的渴望。这可能导致暴饮暴食或过度消摄入卡路里。这里有19种食物可以帮助你抵抗对糖分的渴望，让你离肥胖更远一些~

1.水果

当你想吃甜食的时候，把垃圾食品换成一些水果。水果自然是甜的，但也含有大量有益的植物化合物和纤维，让你保持健康。

2.浆果

浆果是一种极好的、有营养的选择，可以阻止糖分的摄入。它们尝起来很甜，但它们的高纤维含量意味着是低糖的。

3.黑巧克力

黑巧克力含有一种叫做多酚的健康植物化合物，多酚的抗氧化和抗炎作用有助于改善心脏健康。

4.奇异籽

奇异籽是许多重要营养素的来源，包括-3脂肪酸，可溶性膳食纤维和一些健康的植物化合物。

5.无糖口香糖或薄荷糖

嚼口香糖可以很好地控制你对糖分的渴望。

6.豆类

像扁豆、豆类和鹰嘴豆这样的豆科植物是植物性纤维和蛋白质的主要来源，这两种营养物质都被认为能增加饱腹感。

7.酸奶

酸奶是一种富含蛋白质和钙的健康零食，可以帮助调节和控制食欲。

8.果脯

其营养丰富，是纤维、钾、铁和有益的植物化合物的重要来源。

9.红薯

红薯营养丰富，香甜可口，含有碳水化合物、纤维、维生素和矿物质。

10.肉，家禽和鱼

在饮食中，肉类、家禽或鱼等蛋白质的来源有助于防止你对糖的渴望

11.奶昔

如果你想吃甜的东西，需要零食来迅速地把它扼杀在萌芽状态，那么奶昔是一个不错的选择。水果的甜味与酸奶的填充效果相结合，可以满足你对甜食的需求，同时也能提供很多有益的营养。

12.李子

高纤维含量和天然的山梨醇意味着它们可以帮助缓解便秘。

13.鸡蛋

鸡蛋是一种高蛋白食物，可以帮助你保持饱腹感和抑制食欲。

14.干果

干果的甜味可以帮助你抑制对糖分的渴望，而坚果含有健康的脂肪、蛋白质、纤维和植物化合物，都适合你食用。

15.发酵食品

发酵食品如酸奶、泡菜、康普茶和酸菜是有益细菌的来源。

16.全谷物

全谷物富含纤维，包括维生素B、镁、铁、磷、锰和硒。

17.蔬菜

蔬菜富含纤维，热量低，它们还含有许多有益的营养物质和植物化合物。

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