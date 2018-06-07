宝贝睡不好？这些技巧请pick

孩子的就寝问题仿佛是一场无休止的“战斗”，让父母们很是烦恼。其实，想要解决宝宝睡觉不踏实的问题，几个妙招就可以搞定：

养成固定时间睡眠

其实，对于宝宝来说，睡眠习惯非常重要。一旦孩子养成了这种习惯，那么生物钟自然就会起到催眠作用，帮助孩子快速进入睡眠状态。

创建一些固定模式

想要进入睡眠状态，其实良好的氛围很重要。爸妈可以创建一些固定模式，比如睡觉前给宝宝讲故事；睡觉前给宝宝洗澡；睡觉前给宝宝唱轻快的儿歌等。有了固定模式，再加上一个好的氛围，孩子想不睡都难！

孩子睡觉，提前关电视

很多孩子都是电视迷，如果碰上喜欢看的动画片，可能就移不动双脚，更别提睡觉了。所以在宝宝睡觉前要提前关掉电视。另外，电视、电脑、手机，也会影响孩子睡眠，所以孩子睡前要关掉这些电子产品！

室内温度要合适

睡眠时如果有强光会影响孩子睡眠，除了光，孩子们对温度也非常敏感。所以在宝宝睡觉前，要控制好室内温度。如果温度太高，可以通过空调、电扇来辅助。如果温度太低，也可以开空调。室内温度适宜才能帮助孩子快速进入睡眠状态。

营造美好的睡眠环境

众所周知，一个好的环境可以帮助人们快速进入睡眠状态。孩子睡前，亮度、噪音等都要控制好。除此以外，床上用品也要注意，不能在孩子身边放太多东西，比如玩具，否则会影响孩子入睡。

睡前，不能让孩子有压力

皮质醇会影响宝宝的睡眠。皮质醇如果高，那么孩子可能没法正常入睡，皮质醇适中才能帮助孩子入睡，而皮质醇和心情有很大关系。因此，孩子睡前要有好的心情，不能运动过度，或者太过激动，而要心情平静。这样在好的环境下才能快速入睡。

唤醒时间也很重要

一般来说，孩子每次睡眠的时间都要控制好，不然会影响下次睡眠的质量。所以爸妈们要设置好唤醒时间。

孩子睡眠障碍需要注意

爸妈们如果做到了以上几点，孩子还是入睡困难，那么可能有睡眠障碍。这个时候，爸妈要及时带宝宝去就诊，以免因为睡眠问题耽误宝宝正常发育。

孩子睡觉不踏实，上面几个妙招就能轻松搞定，爸妈可要用心学！

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