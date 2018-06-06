连Jasper都开始练瑜伽了，带着宝宝来玩吧~

很多女明星不仅自己做瑜伽，还会带着自己的宝贝一起做瑜伽，比如应采儿和Jasper。可见，瑜伽已经不仅是成人的独宠了，小孩子也早已步入其中。其实，对于孩子来说，练习瑜伽也有诸多好处。

婴儿瑜伽的风靡

自从美国1999年第一次开设婴儿瑜伽课，婴儿瑜伽便在整个美国风靡，而且，婴儿瑜伽也成为美国电视节目和杂志的“香饽饽”。在美国，很多妈妈都喜欢带着自己的小宝宝去上瑜伽课，他们可不仅仅是摆设而已，而是瑜伽课的积极参与者。

婴儿瑜伽好处多多

婴儿做瑜伽的好处有很多，比如让孩子睡得香、长得壮、消化得好，尽管目前还没有很多的科研人员对婴儿瑜伽的功效进行评估和调研，但是根据参加亲子瑜伽课的妈妈反映，其反馈往往都是积极的。

婴儿瑜伽可以激发宝宝的潜能，加强神经肌肉的协调性，提高宝宝的免疫力以及增加宝宝的自信心。此外，也可以帮助控制宝宝的情绪。从爸爸妈妈的角度来讲，做亲子瑜伽可以帮助他们减轻压力以及增进和孩子之间的沟通。而对于新妈妈而言，更是“一箭双雕”，不仅可以塑形减肥，同时还有助于妈妈和孩子的肌肤接触以及目光的交流，共同度过一段欢乐的亲子时光。与此同时，婴儿瑜伽课能够让孩子避免从小处于一个较为封闭的环境下，对他们日后的发展有着积极的影响。

练习强度要适中

孩子做瑜伽的话，强度一定要适中，一周可以做两至三次，每次大约一个小时。而且，宝宝做瑜伽一定要注意安全，瑜伽垫、瑜伽服、瑜伽护具都要准备好。婴儿瑜伽一共有上百种种独特的动作，如果宝宝做不到的话，也不要过分的强求，以免受到伤害。同时，在选瑜伽老师的时候，一定要确保老师有专业证书，以保证瑜伽老师的专业性。

孩子做瑜伽，身边一定要有大人和专业人士的帮助和指导，因为瑜伽本身就存在一定的特殊性，如果孩子自己做或者家长掌握不好力度和动作的话，就会对孩子造成伤害。一般来说，2到3岁的孩子做瑜伽比较适宜。

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