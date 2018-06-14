关于“大姨妈”和怀孕的热门答疑 收好不谢

一旦女性进入备孕阶段，往往就会对生殖健康非常关心，下列是女性对于生殖系统常有的问题，育姐一一帮你解答：

1.如何判断月经周期是否正常？

虽然平均周期是28到32天，但稍有变化是常见的。许多女性担心月经周期推迟几天，就是不规律了，但事实上，有少许的偏差也是正常的。当医生询问你的月经周期是否正常时，只是想知道你是不是周期过短，比如是不是每两周就会发生一次月经，或者几个月才来一次月经。

2.没有月经能怀孕吗？

可以，只是比较难。28天月经周期的女性将在周期的第14天排卵，而35-42天月经周期的女性排卵期会更少，因为月经周期较短。

3.在月经期间能怀孕吗？

虽然在月经期间怀孕是可能的，但这并不常见，唯一可能发生的情况是，女性的月经周期比平均周期短。例如，一个有21天周期的女人会在第7天排卵。如果她在月经的第五天性交，她可能会怀孕，因为精子可以存活5天，排卵时，精子会出现在输卵管中。

4.服用避孕药会影响以后怀孕吗？

长期的荷尔蒙控制不会影响生育能力，事实上，大多数女性在停止避孕后的三个月内就会开始排卵。

5.多久可以进行妊娠测试？

大多数尿液测试在月经期后一周最为准确。为了更为准确，建议你在早晨进行尿液测试，因为它包含最高水平的HCG。

6.怀孕后也会来月经吗？

一般不会，但很多人会将着床性出血误认为月经周期。怀孕7天后，胚胎在子宫壁上嵌入，并能引起少量出血斑点。但一般，着床性出血会比月经周期短，量也少。

7.每月是否有特定的最佳怀孕时间？

因为精子存活3到5天，在排卵前几天发生性交，怀孕的可能性更大。每个女人都是独一无二的，所以追踪你的月经周期，可以更好地预测排卵。在排卵期，医生建议每隔一天进行一次性生活，以提高怀孕几率。

8.如何确定正处于排卵期呢？

你可能会注意到，宫颈粘液会在排卵期发生变化，变得清晰、薄而有弹性（类似鸡蛋清）。有些女性在排卵时，还会感到下腹一侧有刺痛。如果你想更为准确的确定是否排卵，那么可以到医院进行排卵监测。

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