宝宝鼻塞怎么办？真正有效的方法是这几种

对许多家长来说，宝宝鼻塞比流鼻涕更令人担忧，因为它似乎会影响孩子的呼吸。成人和大孩子可以擤鼻涕帮助清理鼻腔，但并不是所有的幼儿都能掌握这项技能。那么宝宝鼻塞该怎么办呢？试试下面的几种方法：

1.利用加湿器

呼吸潮湿的空气有助于润湿导致鼻塞的粘液，试着在房间使用加湿器或者让孩子坐在热气腾腾的浴室里。如果你使用的是加湿器，要确保定期清洗，以免传播霉菌。在潮湿的浴室里洗个热水澡也会有同样的效果，还可以获得给孩子带来安慰和分散注意力的额外好处。

2.吸鼻器器和生理盐水

对于那些还没有学会擤鼻涕的幼儿来说，注射器或吸鼻器可以帮助清理鼻腔。可以在宝宝每个鼻孔中滴两到三滴盐水，这将有助于稀释导致堵塞的黏液。但生理盐水不应连续使用几天，因为这会使孩子的鼻子变干。另外，避免在一天中多次使用鼻吸器，这样你就不会刺激孩子鼻子里的敏感部位。

3.多喝水

当孩子感冒时，脱水可能是个问题，但可以通过喝充足的液体来避免。让孩子喝水也有助于稀释鼻腔分泌物，减少充血。如果孩子喜欢温暖的东西，鸡汤是个缓解炎症的不错选择。

4.充足的休息

有些孩子生病时不像平时那样精力充沛，尤其是当他们发烧的时候。那是因为他们的身体正在努力对抗感冒。让孩子尽可能多休息，这样他们就可以尽快痊愈。

5.调整睡姿

平躺会让孩子的鼻子堵塞的情况更严重，继而会扰乱睡眠。有几种方法可以让孩子的上半身的高度得到提升，这样重力可以帮助其减少堵塞。试着在孩子床垫的顶部放一条卷起的毛巾或枕头，这种睡姿可能比平躺更舒服，尤其是鼻塞状况非常严重的时候。

6.避免乱用药物

美国儿科学会指出，4岁以下的儿童不应该服用非处方咳嗽和感冒药。该学会还建议，4岁到6岁的孩子应该在专业医生指导下服用这些药物。因为对小孩子来说这些药物不仅是可能是无效的，而且还会造成严重的甚至危及生命的副作用。

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