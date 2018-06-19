挑对玩具车，BB更出色

玩具不仅是孩子童年不可或缺的好伙伴，还能起到促进孩子成长的重要作用。说到玩具，玩具车可以说是最受孩子们喜爱的玩具之一，它不仅可以开动，有一些还可以拆卸和组装，虽然有时候，拆装过程会把玩具车变成了一堆塑料和零件，但这一点也不影响培养孩子的动手能力和创造能力！孩子玩玩具车到底有好处呢？下面就带家长们了解一下~

玩具车对孩子的好处

1.语言训练

有时候，家长会发现一个奇怪的现象，孩子玩玩具时会对着玩具说话，比如玩小汽车时，会模仿汽车发出滴滴的声音。家长可不要小看这种喃喃自语，这实际上是孩子语言和智力发育的表现。家长们也可以参与到孩子的游戏中去，引导孩子多练习说话，增强孩子的语言控制能力。

2.协调身体机能

人体的协调能力需要通过反复的练习才能建立，而玩具就是孩子们最佳的练习工具之一。例如，孩子在驾驶儿童电动车的过程中，不仅要运用大脑，还需要手脚的配合，可以增强孩子肌肉的运动和身体协调能力的发展。

滑步车没有脚蹬，靠双脚滑行行驶，骑滑步车可以锻炼平衡能力及神经反射能力，同时也有利于孩子四肢发育。

3.增进感性认识

玩具车在促进孩子感觉和运动能力发展的同时，还能够丰富孩子的感性认知，帮助孩子巩固在日常生活中获得的印象。当孩子尚未广泛接触现实生活时，玩具可以帮助他认识世界。

4.引发积极思考和想象力

有些玩具车可以拆卸和组装，玩耍时，孩子就会构思安装所需的材料和步骤，既要动手，又要动脑。安装过程中，可能还会遇到一些困难，孩子需要依靠自己的力量去完成，以此培养他们不怕困难、克服困难的品质。

5.有助于培养集体观念和合作精神

有些玩具车还可以和别的小朋友一起玩，玩耍的过程中还可以练习和同伴合作，增强集体观念。

挑选玩具车应注意这几点

孩子玩玩具车好处还真不止一点点，不过，面对市场上各式各样的玩具车，家长们常常挑花了眼。家长们选购玩具车时，应注意以下几点：

1.是否适合孩子的年龄

当你准备为孩子买玩具车时，首先要看，你选择的玩具车是否适合孩子的年龄。孩子在不同年龄处于不同的成长阶段，玩具也要随之改变。比如，1岁左右的宝宝，电动汽车比较适合他们，包围式的座位可以确保宝宝的安全，同时家长可以使用遥控器控制车辆。两岁以上的宝宝好奇心大大增加，他们会对各式遥控车、平衡车产生深厚的兴趣。

2.从孩子的兴趣出发

玩具与孩子接触的时间是最长的，倘若玩具无法勾起孩子兴趣，那么对于孩子来说，玩具则失去了它存在的意义。因此，家长挑选玩具车的时候不妨征求下孩子的意见，让孩子作出选择。

3.安全性

玩具车的安全性，对于孩子来说是最重要的，因此，家长为孩子挑选玩具车的时候切记检查玩具车是否有安全证明，并看清产品的材料说明等等的信息。根据《质量法》规定，所有国内生产和销售的产品都应标明厂名、厂址及合格证。进口玩具，也应有中文的玩具使用说明。

有了这几个选购原则，以后给孩子挑选玩具车，你们肯定不会无从下手了~

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