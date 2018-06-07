这些玩具不一般，能让宝宝更机智！

宝宝智力不光与基因遗传有关，也受到后天培育的影响。每个家长都希望自己的孩子聪明伶俐，也为此采用了各种各样的方法。但一种有效又便捷的方法，是许多家长经常忽视的，那就是让孩子玩益智玩具具。根据宝宝的年龄选对益智玩具，不仅让孩子乐趣多多，也有助于智力发育，还能带来不一样的亲子体验，可谓一举多得。

那么，0-3岁的宝宝，都有哪些值得一试的益智玩具呢？一起来看看吧！

0-1个月

阶段特征：别看宝宝才刚出生不久，其实他们的感官非常灵敏，学习能力也不容小觑，视觉、听觉、触觉也都开始萌芽。

推荐益智玩具：摇铃、拨浪鼓、黑白卡片、多彩悬垂玩具、宝宝安全小镜子、毛绒安抚玩具。

TIPS：摇铃、拨浪鼓等有声玩具，可以刺激宝宝听觉发育；黑白卡片、多彩悬垂玩具、宝宝安全小镜子等玩具，可以刺激宝宝视力发育；毛绒安全玩具，则能够刺激宝宝触觉发育。

2-3个月

阶段特征：在此阶段，宝宝们充满了好奇心，会初步感知、触摸周遭事物，非常依赖陪伴。

推荐益智玩具：揉捏可发声的硅胶玩具、不倒翁玩具、会动的玩具。

TIPS：揉捏可发声的玩具可以吸引宝宝抓握，锻炼手指动作；不倒翁玩具可以让宝宝任性挥舞手臂打击，锻炼粗大动作；会动的玩具则会吸引宝宝注意力，让宝宝尝试翻滚、支撑等动作。

4-6个月

阶段特征：这个阶段的宝宝好奇心愈发强烈，不仅学会了伸手够东西，还喜欢用嘴巴来探索世界，学会了翻身和坐立。

推荐益智玩具：发声硅胶玩具、不倒翁玩具、多彩宝宝布书等。

TIPS：啃咬起来也无压力的发声硅胶玩具，能充分满足宝宝的嘴巴探索欲；不倒翁玩具能吸引宝宝抓握拍打，锻炼眼手协调能力；多彩宝宝布书则可以提升宝宝的辨色能力与宝认知能力。

7-12个月

阶段特征：此时，大多数宝宝都已经会独立翻身和爬行了，并热衷于模仿大人们。发育赢在起跑线的宝宝，则已经学会走路和说话了。他们的手指动作变得更娴熟，敲打、投掷等动作都不在话下。

推荐益智玩具：玩具收纳盒、拖拉玩具、积木玩具、发声玩具、认知卡片等。

TIPS：玩具收纳盒、拖拉玩具、积木玩具等，可以提升宝宝的手眼协调能力；发声玩具可以进一步刺激宝宝听觉发育；而认知卡片则可以促进宝宝认知能力、语言能力的提升。

1-2周岁

阶段特征：这个阶段，宝宝掌握了更多技能，已经可以独立行和玩耍了，在大人的帮助下还能进一步完成更精细的动作，乐于享受亲子玩乐时光。

推荐益智玩具：积木玩具、绕珠玩具、球类玩具、叠叠乐玩具、拼图玩具、卡片图书、模拟场景玩具、画画玩具、乐器玩具等。

TIPS：积木玩具、绕珠玩具、球类玩具等，能够锻炼宝宝的眼手协调能力；叠叠乐玩具、拼图玩具等，则能够锻炼宝宝的逻辑思维；卡片图书等玩具，能够提高宝宝的认知力和记忆力；模拟场景玩具等，则可以使得宝宝的语言交际能力得到强化；画画、乐器等艺术类玩具，则能够陶冶宝宝情操，助力发展宝宝的兴趣爱好。

2-3周岁

阶段特征：这个阶段的宝宝具有丰富的想象力与创造力，无论是逻辑能力还是感知力，都处在重要的发展阶段。各种器官、肌肉的协调性也进一步增长，模仿能力也变得更强。

推荐益智玩具：拼图玩具、积木拼插玩具、球类玩具、拖拉玩具、模拟场景玩具、发声玩偶等。

TIPS：拼图玩具、拼图玩具、积木拼插玩具、球类玩具、拖拉玩具等，都有助于进一步提升宝宝的动作能力；模拟场景玩具则能够充分满足宝宝的模仿欲，提升宝宝的自立、交际能力；发声玩偶作为宝宝的亲密玩伴，可以锻炼宝宝的对话技能，激发宝宝的想象力。

不同阶段的宝宝适合哪些益智玩具，你都掌握了吗？玩具选起来，开启宝宝智力成长的大门吧！

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