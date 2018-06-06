别盲目！先弄懂这些再买纸尿裤

说到宝宝用品，很多爸爸妈妈都会感到头大，尤其是纸尿裤。在选购纸尿裤还是尿布的问题上，我们总经历着现代与传统的交锋，许多家庭因此会产生很多分歧。老一辈总认为纸尿裤很不透气，而且使用时间长了，容易导致腿部发育畸形，更重要的一点是，浪费钱！不过，越来越多的年轻宝妈却更青睐纸尿裤。接下来，我们就具体了解一下纸尿裤的优点。

纸尿裤的优势

1.透气性好

透气性好的纸尿裤其内层材质有肉眼看不到的微孔，透气不透水。此外，建议妈妈不要只看广告宣传，要通过使用来辨别好坏。

2.保持干爽

宝宝的屁屁总是在潮湿的环境中会很容易红屁屁，而纸尿裤往往表面非常干爽，能有效避免这一情况的发生。

3.吸水速度快

纸尿裤大多含有高分子吸收剂，吸收率是自身的一百到一千倍，而且还不会漏出来，穿着感也更加舒适。同时，高速吸收水分子的纸尿裤也可以减少更换的频率，不会打扰宝宝的休息。

4.预防红屁屁

红屁屁的主要形成是因为尿液中刺激物质直接接触了宝宝的皮肤，引起孩子不适。加了护肤成分的纸尿裤可以在屁屁上形成保护膜，阻隔了刺激物质与皮肤的摩擦，让宝宝的小屁屁干爽舒适。

5.触感柔软

触觉是人类最早的感官之一，胎儿在三个月时就已经具备了，和视觉听觉一样影响宝宝的潜能，好的触觉感受可以使宝宝得到安全感。婴儿安全感的建立对以后的行为发展有着很深远的影响，婴儿的触觉非常敏锐，对刺激比较敏感。有一点不舒服都觉得很难受，超薄合体柔软材质的纸尿裤就可以带给宝宝舒适的触觉感受。

根据月龄选纸尿裤

当然，想要做一个精明妈妈，会选纸尿裤也非常重要，除了看材质、品牌等等，按照宝宝月龄选择，也是一种技巧哦。

1.新生儿期间

新生儿大多数时候都是躺在婴儿床上的，家长有时候会用襁褓裹住宝宝，所以，挑选轻薄柔软的棉柔原料的纸尿布，会让宝宝感觉就像穿戴棉质睡衣一样舒适。此外，这个时期尿便次数比较多，所以，在选择时，纸尿布的吸收力也要特别的注意。

2.三至六个月期间

三至六个月之后，宝宝从母亲身上累积的抗体逐步消失，容易出现一些皮肤敏感的问题。所以，纸尿布的透气性要好，才能消除红屁屁的问题。此外，宝宝会越来越多地对外界做出反应，爸妈也会开始和宝宝进行互动，宝宝常常被大人抱来抱去，所以，这个期间纸尿布是否合身以及侧边是否有弹性不易外漏都是需要考虑的要点。

3.七至十二个月期间

正所谓，“七坐八爬”。宝宝从六个月之后，活动能力明显提高，只要一醒来就会到处爬，探索这个神奇的世界。所以，这个期间纸尿裤的腰围及腿围必须要有足够的弹性，这样才不会限制宝宝的活动，此外，纸尿裤的原料也要软柔，才能减少活动时的摩擦，让宝宝开心地玩耍。家长可以考虑让宝宝改穿裤型纸尿裤，就算宝宝玩耍时也能帮他替换，不需要宝宝躺下来，给宝宝更多的自由！

除了可以根据宝宝月龄来挑选纸尿裤之外，医生提示家长，还要为宝宝挑选合身的纸尿裤，挑选时要考虑宝宝的体重及是否合身。因为每个宝宝的体重差距很大，有的宝宝出生时才4斤多。而有的宝宝却将近8斤。除了参考宝宝的体重之外，也可以注意宝宝穿上纸尿裤后是不是会有勒痕，如果有太紧的迹象的话，就应该为宝宝换更加合适大小的纸尿裤。

通过以上的学习，家长们有没有get到选择纸尿裤的一些小窍门呢？纸尿裤是陪伴宝宝很久的生活用品之一，一定要用心选择，呵护好宝宝的娇嫩屁屁哦！

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