这几种辅食是渣渣，别给宝贝吃！

在给宝宝添加辅食的道路上，一不小心就可能掉坑里了。虽然很多坑娃辅食已经被科学证明是错的，但还是有很多家长在给宝宝吃！大家可要注意了，常让宝宝吃这些辅食，不足以支持他的成长，小心宝宝越吃越瘦弱！下面快来看看常见的坑娃辅食有哪些吧。

☛ 米汤

很多人认定米油（米汤）赛黄金，把它当做宝宝的第一口辅食。事实上，米汤主要成分就是水，没什么营养，而且能量密度也低。宝宝吃了很有限的胃容量被占用，影响其他营养的吸收。

也就是说，纯粹的米汤根本无法满足宝宝生长发育所需营养，可以等宝宝大一点在粥里加足够量的菜、肉，这样营养才会更均衡、全面。

☛ 自制米粉

既然米汤不行，那么自制米粉作为宝宝的第一口辅食怎么样？同样还是不建议。最好还是买市售的婴儿米粉，其含有宝宝成长所需的铁、锌和各种维生素等营养素，而自制米粉并不含有这些营养。

那么，可能有妈妈会说自己添加营养素不就行了。事情没那么简单，市售米粉采用的配方是根据宝宝不同成长阶段营养所需制定，经过科学配比，我们自己很难配好哇~所以，还是给宝宝选择市售米粉吧。市面上这类产品很多，建议大家通过正规渠道购买口碑好的品牌产品。

☛ 菜水

蔬菜本身富含营养，做成菜泥营养都还在，但煮菜水除了水基本上没有别的营养了，并不适合作为辅食给宝宝吃。而且，蔬菜经水煮过，其上的农药、化肥、有害菌、草酸等会溶于水中，不利于宝宝健康。大人都不建议吃，更别提宝宝了。

正确的做法是倒掉焯烫蔬菜的水，把蔬菜捞出研磨成菜泥给宝宝吃。

☛ 果汁

宝宝满6个月后可以添加水果，和蔬菜一样建议研磨成泥状的果泥作为宝宝的辅食，而不是果汁。要知道，果汁虽然很美味，但如果宝宝喝惯了甜甜的味道就很难再接受白开水了，以后也会偏爱甜食。而且果汁营养大大损失，含糖量又高，容易有饱腹感，可引起肥胖、厌食、龋齿等问题，埋下疾病隐患。

大家请注意，任何含糖饮料都不推荐宝宝饮用。

☛ 骨头汤

“骨头汤补钙”这个观点已经被多次辟谣，但很多家长还是坚信。事实上，营养主要还在肉里，汤里所含营养很有限，还含有大量饱和脂肪、胆固醇和嘌呤。宝宝喝再多也补充不了多少营养，而且喝多了会吃不下其他食物，容易引起消化不良。所以，别一个劲儿给宝宝喝汤了，即便喝也应适量，同时也应给宝宝吃汤里的肉肉。

另外，不建议用骨头汤来煮粥煮面给宝宝吃，白水煮粥粥和面才最好。

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