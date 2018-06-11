备孕撞上世界杯？勿犯“3宗罪”

6月14日，四年一届的世界杯即将在俄罗斯举行，这个让全世界为之欢呼雀跃的盛事，相信不会有任何球迷朋友愿意错过。然而，当备孕撞上世界杯，想要当准爸准妈的朋友们又该何去何从呢？

这“3宗罪”尽量避开

1.垃圾食品不离口

膨化食品、啤酒炸鸡、烧烤可乐……看球的时候，零食助兴是常有的，但这些垃圾食品却是备孕期间的大忌。备孕期间大量吸烟饮酒会影响胎儿神经系统的发育，甚至引发胚胎畸形。而高热量、高脂肪的膨化食品等也会让准妈面临各种孕期综合征的威胁。

解决之道：水果蔬果代替。如果说开球一定离不开零食，那么就准备些有营养的吧。六七月份的西瓜、葡萄、桃子等水果正当时，适量食用有助于备孕期间的膳食平衡。坚果不仅解馋，还富含赖氨酸、谷氨酸等备孕期间所需的营养，让精子与卵子的活力更高。

2.熬夜

相比于巴西世界杯，俄罗斯世界杯与我们的时差只有5个小时左右，大部分的场次不需要熬一整晚去观看，但绝大多数精彩的比赛还是被设置在了北京时间21点以后举行。熬夜会让备孕中的男女感到疲劳，免疫力下降，精子和卵子的质量都受到影响。在这样的状态下受孕的胚胎，不利于孕育健康的生命。

解决之道：选择性观赛。虽然世界杯四年一次，但孩子会参与父母的余生。在这个关键时期，舍弃一些需要熬夜观看的比赛也是无法避免的。夫妻可以根据世界杯对阵表与时间安排，共同选择出可以看和不能看的比赛，避免熬夜观赛。

3.情绪大起大落

竞技体育的魅力是未知性，任何一秒都有可能创造奇迹，任何一秒也都可能跌入谷底。球迷朋友的情绪跟自己支持球队的成绩是息息相关的。球员踢出精彩的进球会欢呼雀跃，球队失利则会闷闷不乐。然而备孕期间，保持良好且稳定的情绪是非常重要的。过于情绪化可能会影响受孕的几率和胚胎的质量。

解决之道：学会主动调节情绪。在观赛前，可以事先对比赛结果进行预判，设想好可能发生的结局，并时刻提醒自己控制情绪，不要过分带入感情。人类是感性的，情绪来了，我们需要做的是学会掌控，而不是逃避。

总而言之，无论何时备孕，我们都应该认真地准备，尽自己所能地将身体调节到最佳状态，与爱人共同创造一个可爱、健康的小生命。

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