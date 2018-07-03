让宝宝肚肚舒适的关键，竟是它！

相信宝妈们对益生菌都不陌生，而且近年来非常流行。对于腹泻的宝宝来说，益生菌简直成了活宝，各种求推荐、忙海淘。

益生菌到底是什么？

世界卫生组织对益生菌的定义，是对人体只有益而无害的活菌。

正常肠屏障功能的维持依赖于由胃肠相关淋巴组织产生的特异性的分泌型免疫球蛋白S-IgA，以及非特异性的机械和化学屏障，如胃酸、蠕动、肠上皮紧密连接、黏液、消化酶和正常菌群等。益生菌进入肠道后，会促进免疫球蛋白S-IgA的分泌，从而增强肠道免疫屏障的功能。

要知道，宝宝在母亲子宫里的时候是身处无菌环境的，当ta与世界接触的那一刻，体内的正常菌群才逐步建立。这也是建议妈妈尽量选择自然分娩的原因之一。

宝宝肠道内的正常菌群通常有类杆菌、双歧杆菌、大肠杆菌、肠球菌和金黄色葡萄球菌等等。正常情况下，这些微生物相互依存、相互制约，保持一定的额数量和比例，维持平衡。

益生菌有什么作用？

而益生菌的作用，就是帮助肠道建立正常菌群，维持肠道微生物平衡。拥有健康舒适的肠道，才能让宝宝更好地消化吸收营养物质。

都知道母乳是婴儿成长最自然、最安全、最完整的天然食物。母乳中不仅含有大量特殊结构的双歧因子低聚多糖，有利于双歧杆菌的的增加，并占整个肠道菌群的90%以上。所以，喝母乳的宝宝一般都相对较少出现便秘、腹泻、胀气、腹痛等问题。

一些妈妈母乳不够，只能寄希望于配方奶粉，来帮助母亲给宝宝温和的呵护。但是对于婴幼儿来说，消化吸收功能还没成熟，肠胃非常娇嫩不论是上火、便秘、还是腹泻，都让宝宝遭罪、妈妈心疼。

因此，妈妈们可以选择添加活性益生菌的配方奶粉。”活性益生菌”可分泌微生物，如氨基酸、活性抗菌小肽、有机酸、寡聚多糖类、各种维生素、抗生物质和抗病毒物质，各种生化酶和氧(活性氧还原成分子氧)等，从而改善人体内微生态平衡。

总之，根据宝宝体质，为宝宝选择一款合适的奶粉，贴心呵护宝宝肚肚，只有拥有了健康舒适的肚肚，才能让宝宝更好地吸收营养，快快成长。

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