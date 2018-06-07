宝宝萌牙时，是不是会睡得久？

婴儿出生的第一年是一个巨大成长和变化时期。从出生到一岁，最值得注意的变化之一就是宝宝的牙齿。你可以想象，这个过程会给宝宝带来一些不愉快的症状。最近，有妈妈发现宝宝在出牙时，睡眠时间好像变多了，这是怎么一回事？

宝宝出牙时间表

婴儿出生时通常有20颗牙齿在牙龈内部，这些牙齿将会在3岁时全部萌发和长齐。下面的门牙通常在6到10个月之间萌发。这是宝宝口腔中心的两颗牙。接下来是上面的门牙，大约在8到12个月。

在那之后，侧门牙-上面门牙两侧先萌发-以相反的模式(然后是下面侧门牙)。这通常发生在9到13个月，10到16个月。第一个臼齿会在接下来的13到19个月里出现。记住，宝宝的牙齿会以自己独特的时间表出现。有些婴儿在出生后的头几个月就会开始长牙。而且，有时它们不按照常规顺序。

常见的出牙症状

* 流口水。

* 咀嚼固体物体。

* 偏执和易怒。

* 疼痛以及牙龈肿胀。

一些婴儿出牙没有任何不适，而另一些婴儿则痛苦不堪。

出牙和睡眠的关系

通常，萌牙会扰乱睡眠习惯。在一项研究中，研究人员探索了睡眠与出牙之间的联系。他们发现出牙时婴儿的睡眠时间和睡眠的总持续时间都在增加。睡眠时间越长，牙齿萌发就越快。有时候，长牙的疼痛足以让婴儿从睡梦中醒来。建议大家采用一些方法安抚宝宝，让他按以往的就寝时间入睡。

婴儿在长牙的时候会睡得更久吗？这是有可能的。在某种程度上，长牙会像重感冒，让宝宝感觉不舒服。但是如果孩子过于困倦，就需要去医院看看。

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