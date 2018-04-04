母乳喂养，是你最好的选择

母乳喂养简单便捷，是众多妈妈首选的哺乳方式。但在生活中，仍有不少妈妈因为无知而放弃母乳喂养。但母乳喂养无论是对于妈咪自身还是对于宝宝来说，都有诸多的好处。

母乳喂养 让宝宝健康成长

让宝宝远离生病

母乳中含有婴儿所需的抗生素，可以增强宝宝抵抗疾病的能力以及免疫力，所以母乳喂养可以帮助宝宝抵抗疾病侵袭，降低发病几率。另外，喝母乳可以减少宝宝过敏反应的发生，对慢性疾病的预防也能够起到一定的作用。

供给宝宝生长所需的营养

母乳是宝宝最好的食物，不仅营养丰富，而且营养均衡，能够为宝宝提供充足的营养成分，有利于孩子的健康成长。

加快宝宝生长发育

母乳中含有的丰富营养，可以促进孩子生长发育，而且母乳含有孩子大脑生长发育所需的重要元素半光氨酸和氨基牛磺酸。另外，吮吸母乳的过程中可以帮助宝宝发展语言能力。

母乳喂养 让妈妈得以康复

加快妈妈产后恢复

母乳喂养对产后妈妈的身体健康有莫大的好处，不仅可以加快子宫的恢复，减少阴道的出血，预防产后贫血，还能够有效降低患乳腺癌和卵巢癌的几率。另外，产后想要减肥的妈妈，不要错过母乳喂养哦，可以帮助你很快瘦回闪电！

可以增进母子感情

通过母乳喂养，妈妈和宝宝之间可以很好地增进情感。妈妈温暖的怀抱会给宝宝安全感，这对宝宝以后的健康成长有很大的帮助，同时妈妈在母乳喂养的过程也会体验到与宝宝交流玩耍的乐趣，可以增加自信心。

对家庭和社会也有诸多好处

1.经济实惠

相比较其他奶粉之类的婴儿喂养品，母乳不仅是天然健康的食品，而且成本很低，可以称得上是“物美价廉”。

2.提高全民素质

母乳喂养长大的孩子更容易拥有健康的身体，这对全民身体素质的提高会做出很大的贡献。

3.方便快捷

母乳喂养可以说是随需随到，十分方便快捷，所以很符合婴儿少食多量的饮食习惯。

4.有助于社会安定

母乳喂养的过程中，对孩子身心健康的发育也会有很大好处。不仅有利于宝宝智商的发育，而且对宝宝情商的发育也有帮助，这样孩子长大后在品德、社交等方面都更容易会有杰出的表现，从而可以促进社会和谐稳定的发展。

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