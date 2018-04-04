大姨妈不正常 是谁惹的祸

月经迟迟不来的原因除了怀孕之外，还有很多。要知道，当你的身体经历转变时，周期就会变得不规则。大多数年轻女性通常每28天有一次月经，而月经周期在21到35天都是健康的。如果你的月经周期不正常，那么可能是以下这几个原因：

1.压力

压力可以释放你的荷尔蒙，改变你的日常生活，甚至影响你大脑中负责调节月经周期的部分——下丘脑。随着时间的推移，压力会导致疾病或突然体重增加/减少，所有这些都会影响月经周期。如果你认为压力可能会影响月经周期，那就试着练习放松的技巧，改变生活方式，比如多做运动。

2.体重过轻

有饮食失调的女性，如神经性厌食症或暴食症，可能会经历月经不调。体重比正常范围低10%，就会改变身体机能，停止排卵。为饮食失调进行治疗，并以健康的方式增加体重可以使月经恢复正常。

3.肥胖

就像体重低会引起荷尔蒙的变化一样，体重增加过多也会影响，建议寻求医生的帮忙，来调整饮食和生活。

4.多囊卵巢综合征(PCOS)

多囊卵巢综合征是一种使身体产生很多雄性激素的疾病。由于这种荷尔蒙失衡，会使排卵不正常或完全停止。其他的激素，如胰岛素，也会如此。目前针对这类病，医生的治疗重点是缓解症状，还可能会开一些节育或其他药物来帮助调节月经周期。

5.停止避孕药

避孕药含有雌激素和黄体酮，可以防止卵巢排出卵子。停止服药后，月经周期可能会持续受影响6个月。其他植入或注射的避孕药具也会导致月经不调。

6.慢性疾病

糖尿病和乳糜泻等慢性疾病也会影响月经周期。血糖的变化与荷尔蒙的变化有关，所以即使是罕见的，控制不佳的糖尿病也会导致月经不正常。乳糜泻引起的炎症会导致小肠受损，从而妨碍身体吸收关键营养成分。

7.更年期

大多数妇女在45至55岁之间开始更年期。大约40岁或更早出现症状的妇女被认为更年期早期。这意味着卵子供应正在下降，最终闭经。

8.甲状腺问题

甲状腺机能亢进或不活跃的甲状腺也可能会导致月经不调。甲状腺疾病通常可以用药物治疗。治疗后，月经可能会恢复正常。

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