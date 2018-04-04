get这些育儿常识 速成达人妈妈

育儿其实也有门道，如果妈妈们掌握了诀窍，那么育儿就会变得轻松。但如果妈妈们get不到育儿精髓，那么育儿可能就是一部艰辛史！为了让妈妈们育儿过程中少走弯路，下面小编罗列一些育儿小常识，供大家学习哦~

有时候放手也是一种爱

母爱是天底下伟大的爱，它无需回报，是一种天性。很多妈妈们觉得爱孩子就是为孩子考虑好一切，为孩子做好一切。其实，有时候适当的放手也是一种真爱！孩子一岁了，不要怕孩子摔跤，要放手让孩子自己学会爬行，学会走路；孩子两岁左右要开始让孩子学会自己吃饭，之后要让孩子自己学会穿衣服，自己学会收拾玩具……这样才能让他成长起来

妈妈做出好榜样

父母是孩子的第一任老师，孩子们最初喜欢模仿爸妈的行为，习惯等。所以爸妈们要给孩子树立好的榜样，做勤劳的家长，为人诚实正直，不在孩子面前说是非，不要在孩子面前抱怨。

让孩子明白金钱的意义

孩子们最初对于金钱可能没有概念，他们不知道买什么东西都需要付钱，他们也不懂金钱来之不易。所以爸妈们要让孩子明白钱不好赚，该花时就得花，达妈不该花钱买的玩具就不要买。孩子们懂得了金钱来之不易的道理，以后就不会大手大脚乱花钱，也就不会有攀比心理。

脾气烦躁时要静心，不要管教孩子

妈妈们如果心情不好，非常烦躁的时候一定要静下心来，此时不要去管教孩子。因为盛怒时妈妈们一点都不理智，育儿的方式会比较偏激，言语会伤人。这个时候不妨听听音乐，休息以下，等心情变好了，再去教育孩子。

要了解孩子的想法和意见

在育儿过程中，妈妈们不要独断专行，而要了解孩子的想法和意见。比如孩子想穿什么类型的衣服，孩子想玩什么类型的玩具，孩子想吃什么菜等。妈妈们都要充分了解孩子的想法，当孩子想法合理时，就该尊重孩子们。

做个言而有信的人

妈妈承诺过孩子的事情一定要做到。比如，答应给孩子买的玩具就要买；答应孩子周末去动物圆玩就一定要去；答应孩子让他看动画片就要执行。妈妈一定要言而有信，这样孩子们长大后也才有可能是个诚信的人。

上面的育儿小常识，妈妈们都做到了吗？如果没有，要继续努力，做孩子心目中出色的妈妈！

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