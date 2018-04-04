你是这几种妈妈吗？一首凉凉送给你

母亲在孩子的成长中扮演着重要的角色，她们的一言一行都会影响到孩子。但有些妈妈会让孩子很嫌弃，如果你想让自己的孩子优秀，那么记得不要成为下面这几类妈妈！

不爱干净的妈妈

俗话说，世界上只有懒女人，没有丑女人。所以，妈妈们如果不爱干净，不修边幅，穿着邋遢，这样你就会影响孩子，让孩子也可能成为邋遢的人。同时，孩子们有一个邋遢的妈妈，他们可能也会有自卑感，因为这样会让其他小伙伴看不起他们。

说人是非的妈妈

有些妈妈喜欢讲是非，不仅聊别人的是非，还聊自己家孩子的“糗事”。孩子们心里脆弱，有时候一点打击也会让他们抬不起头，如果妈妈总是到处宣扬自己孩子如何不好，孩子们自然会非常自卑。以后他们可能会变成胆小怕事，做事不积极的人！

抱怨家里穷的妈妈

有些妈妈喜欢抱怨，特别是抱怨家里穷。只要孩子稍微不听话，妈妈们就开始唠叨说“家里这么穷，但还是什么都满足你的要求，所以你要好好听话，你要好好读书，你要出人头地！”这样无形中会给孩子带来压力，让孩子不愉快。另外，母爱是无私的，所以不要把爱和回报扯上关系。

寄托类型的妈妈

有的妈妈对孩子期望很高，比如，她们会把自己的愿望强加在孩子身上，让孩子上各种兴趣班，学习各种乐器；她们甚至还给孩子规划好未来，让孩子未来成为她们眼中的‘名人’。在这种环境下的孩子要么可能会成为乖巧类型的孩子，要么可能会成为叛逆型的孩子。所以爸妈们不要强行灌输孩子不喜欢的思想，孩子自己的未来让他们自己做主。

“为孩子好”的妈妈

这种类型表面是为孩子好，但实际上却违背了孩子的意愿。比如孩子想学唱歌，不想学画画，可妈妈却偏让孩子画画，说是为了孩子好；比如孩子不想穿太多衣服，妈妈硬要孩子穿；比如孩子完成作业后想玩耍，妈妈却要他们看书。其实，在孩子成长过程中，尊重非常重要，妈妈们不要把自己的想法强加给孩子，而是要多问问孩子的意见！

喜欢人前教育孩子的妈妈

有些妈妈们，喜欢在别人面前批评教育孩子。其实，孩子成长过程中总有过错，但孩子也有自尊，如果妈妈总在别人面前批评他们，孩子们会变得没有自信。

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