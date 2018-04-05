厉害了！818幼儿园教给孩子的那些事

通常，孩子在三岁左右就会上幼儿园，那么幼儿园会教给孩子们什么呢？我们一起来看看！

教孩子们学会一起生活

在入园前，孩子们接触的小朋友少，他们可能会以自我为中心。而入园后，很多小朋友一起生活，他们不会孤单。大家生活在一个集体里，慢慢地孩子们就会学会如何与众人相处。

让孩子学会适应环境

很多小朋友刚入园时都喜欢哭闹，不过慢慢地孩子们就会适应学校的生活，开始喜欢上幼儿园。幼儿园其实就是一个小社会，每个阶段人们都要应对不同的环境。而入园，就可以让孩子学会如何适应新环境。

教孩子养成好习惯

孩子在家里可能是小公主，小皇子，家人什么都依着孩子，这会导致孩子们可能会养成很多不好的习惯，比如挑食，自私等等。而入园后，老师会教会孩子们什么是好习惯，并让孩子慢慢养成好习惯。好的习惯是成功的一半，由此可见入园真的很重要。

教孩子如何解决争端

幼儿园中小朋友比较多，所以难免会出现矛盾。当矛盾出现的时候，老师会帮助孩子们如何解决问题，教会孩子如何正确的与人相处，让孩子们有快乐的童年！

教孩子养成好的作息习惯

在幼儿园里，有上下学时间，有具体的活动时间。比如什么时候做运动、做操，什么时候喝水，什么时候午休等都被统一规划好。孩子们按照这个时间规律进行活动，会养成很好的作息习惯。

教孩子如何礼貌待人

有的孩子可能没那么有礼貌，他们见到长辈不会打招呼，他们还可能欺负别的小朋友。然而进入幼儿园后，老师会教会孩子们礼貌待人。这里的教会孩子礼貌待人，不是形式主义，而是通过实际的行动教会孩子礼貌待人，比如让孩子主动向大人打招呼，让孩子学会礼貌对待身边的朋友。

原来孩子在幼儿园可以学到这么多东西，爸妈们知道了吗？

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