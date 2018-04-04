男童一脚“踢飞”电梯门，宝妈还邀功：应感谢我儿子！

如果你家孩子一脚把运行的电梯门“踢飞”了，你会怎么做呢？有这么一位宝妈非但没有对此感到抱歉，还认为物业应该感谢自家孩子……

熊孩子一脚“踢飞”电梯门

事情发生在河南新郑市某小区4号楼。根据监控我们可以看到，3月27日这天中午1点左右，兄妹俩从7楼乘坐电梯，11岁的小哥哥突发奇想在电梯内做“伸展运动”。Emmmm，就是非常“潇洒”地一边用手臂撑住墙面，一边用脚抵住电梯门。

然后意外发生，电梯内侧的门一下子被小男孩“踢飞”，巨大的冲击力散出一团白烟，电梯主控板弹出墙壁。

兄妹俩被吓得缩成一团，幸而有电梯外包墙的保护，二人均未受伤。

奥的斯电梯维修区域主管周纯泽：“电梯在运行中，每一层它的间隙只有三公分的样子。他一蹬，根本受不了他这么大的力。门往外面出去的话，它会碰到外壁，门就会被顶上去。”

物业要赔偿，宝妈：应该感谢我儿子

事发后，男孩妈妈一直护着儿子，把视频发到小区群里让邻居们评理。

在她看来，儿子只是出于好奇，电梯门爆开是因为质量不好。她不仅无法接受物业让自己赔钱换电梯的处理办法，还认为物业应该感谢自家儿子的所作所为。

针对这位宝妈质疑电梯质量的言论，电梯厂家维修工作人回应表示“电梯质量安全方面一点问题都没有，质量监督局也在年检，也是合格，我们公司每年也在产检。”

据悉，出事的这栋楼只有这一部电梯，由于其损坏严重只好暂停使用，给整栋楼居民的出行都带来不便。

不知道大家有没有发现，熊孩子背后往往都站着熊家长。对于此事，你怎么看呢？

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