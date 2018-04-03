不开玩笑！小家伙有这些表现是在变聪明

宝宝成长的每一天都会给家长带来惊喜，尤其是当他们出现以下这几个现象时，说明孩子正在悄悄变聪明哦~~~~

1.认生

6个月之后，有的宝宝在看到陌生人或是被其他人抱起来就会哇哇大哭，这说明宝宝有了认生行为，大脑开始发育，对于宝宝的这种行为，家长没有必要太过担心，等到2-3个月之后，这种行为就会逐渐消失。

2.吃手

家长在发现宝宝吃手时千万别盲目呵斥宝宝，宝宝吃手其实是刺激大脑发育，同时也是在安抚自己。宝宝最先发育的器官是嘴唇与舌头，他们利用舌头与嘴巴来感知周围的事物与形状，而且宝宝吃手指也是用来安抚自己的一种方法，父母只要帮助他做好清洁工作即可。

3.自言自语

跟大人一样，宝宝也会思考，但因为语言能力还没有发育完全，所以只能出声思考。在孩子自言自语时，家长千万不要打扰或是搭孩子的话语，这样有可能会打断孩子的思考，家长只需要聆听就行，从中了解他们思考能力的发展程度。

4.撕纸、扔东西

1岁之后，宝宝对周围的一切事物充满好奇，这时候宝宝会各种恶作剧、撕纸扔东西，而这些行为都说明宝宝大脑在发育：宝宝在撕纸的时候大脑需要传递指令，两只手需要协调动作，无形中也就在锻炼宝宝的大脑；如果不想宝宝在墙上乱涂乱画，那么就给孩子准备白纸，让宝宝尽情画。

5.撒谎

孩子撒谎虽然行为不良，但家长也不要太过紧张。从1岁之后到上小学2-3年级，孩子说谎会达到高峰，宝宝在说谎之前往往会推测判断别人内心的想法，同时还要隐藏自己的想法，这一系列的行为说明宝宝的大脑正在运转。家长在发现宝宝有说谎行为时，应该用正确的方式进行引导，帮助孩子改正，同时要保护他们的自尊和创造力。

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