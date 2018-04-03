孕妇患流感险送命 流感季节准妈妈们要这样防范

前不久，一篇名为《孕妇患重症流感送进ICU》的文章在朋友圈刷屏了。一名53岁的孕妇因患重症流感被送进ICU治疗，家属面临保大人还是保小孩的痛苦抉择。幸好，结局是好的，大人孩子都没事。这里育姐提醒大家，春季流感高发，大家千万别忽视，特别是孕妇，一定要做好必要的防范工作。

准妈妈是流感的高危人群，一定要特别注意。否则的话，不仅会给母体带来巨大的损伤，也会给胎儿造成非常大的危害：

对母体影响

准妈妈感染流感有可能引起高热、缺氧、脱水、酸中毒等情况，给身体带来巨大损伤。若准妈妈因流感感染并发症，比如肺炎持续高热、心肌炎等，会造成十分严重的后果，甚至可致死亡。

对胎儿影响

1.妨碍胎儿正常发育

孕早期是胎儿组织器官发育形成的重要时期，如果此时准妈妈患流感会对胎儿的血液循环和氧气供应带来不利影响，最终妨碍胎儿的正常发育，有可能造成胎儿宫内窘迫、流产、早产、甚至胎死腹中。

2.导致胎儿出现畸形

相关研究已经证实，在孕早期前3个月里，准妈妈患流感、病毒感冒、发高烧等，胎儿出现畸形的概率较大。

3.威胁新生儿健康

准妈妈在分娩前患流感有可能将病毒传染给宝宝，导致宝宝出生后发病。新生宝宝患上流感后，不但发病迅速，常常伴有并发症，而且病情很容易发生恶化。

那么，如何让准妈妈远离流感呢？一起来看看吧。

★ 注意保暖

身体寒冷会导致血液循环变慢，造成抵抗力变差，让病毒乘虚而入。因此，大家在日常生活中要注意保暖。现在天气慢慢变热了，但早晚温差依旧较大，大家白天外出时不要贪凉，随意脱衣服，晚上休息时最好盖上毯子或披上披肩，以免受凉。

★ 创造适宜的家居环境

室内温度和湿度较低易使鼻粘膜干燥，提升患感冒的几率。建议大家把室内温度控制在18摄氏度到20摄氏度之间，相对湿度控制在50%-60%左右为好。如果觉得家里比较干燥，大家可使用加湿器来增加环境湿度。另外，大家要记得每天早晚开窗通风，让空气流通起来。

★ 外出时带上口罩和手套

流感病毒大多通过空气传播，大家出门在外时戴上口罩和手套，就可以避免和感冒病毒发生直接接触，安全性大大提高。如果需要摸眼睛或摸鼻子，推荐大家使用一次性纸巾，别直接用手去摸。

★ 保持个人卫生

外出回家后，大家要及时漱口、洗手。漱口最好使用淡盐水，不但可以杀菌还能保持口腔湿润度。洗手推荐大家用流动的水来洗。

★ 远离感冒患者

如果家中有人感冒，大家最好不要和他接触，毛巾、被褥、衣物等也要尽可能分开。如果一定要和感冒患者有接触，请大家戴上口罩，接触后及时用洗手液或肥皂洗手并换上干净衣服。

★ 接种流感疫苗

接种流感疫苗能有效预防流感。据世卫组织分析，流感疫苗的平均有效率在50%-60%左右，已经相当不错了。疫苗采用被灭活的病毒制作而成，目前的研究尚未发现对胎儿有不良影响，所以大家可以放心接种。

流感病毒变异较快，即便以前接种过疫苗，预防效果也会减弱，所以大家每年都需要重新接种。每年的11月到第二年的3月是流感高发期，由于疫苗接种后需要两个星期才能发挥预防作用，建议大家在9-11月去打疫苗。

若准妈妈不小心感染了流感病毒，一定要重视起来，千万别不放在心上。

△ 根据病情决定是否吃药

如果准妈妈患的是普通感冒，只有轻微的咽喉痛和咳嗽，可以不吃药，采用一些物理疗法缓解症状，同时注意多喝水多休息即可。

如果准妈妈患的是流感并且发高烧，除了多喝水多休息外，应采用物理方法退烧。若持续高烧不退，应及时去医院就诊，就诊时跟医生说明自己怀孕的事实（怀孕的周数等），然后在医生的指导下服用抗病毒药物治疗流感。

△ 用热水泡脚

脚是人的第二心脏，有连接身体各个部位的经络，脚暖和了身体也会跟着暖和起来。因此，大家可以通过泡脚来轻松应对感冒病毒的侵袭。请注意，泡脚的时候要控制好水温不要太烫，也不要泡太长时间，15-20分钟为宜。

△ 多喝水补充体液

普通感冒和流感都有可能引起发烧或高烧。准妈妈感冒发烧时若不及时补充体液，就容易发生脱水，使心脏和肾脏负担加重。大家可以喝白开水、补液盐或淡盐水来补充体液。另外，苹果汁、蜂蜜水、米汤等都可以用来补水。

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