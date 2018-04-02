一到换季，女人都得“犯病”！
发布于2018-04-02 10:12:53 标签：业界快讯, 女性, 生活习惯, 行为性格 作者：刘瑞祥
寒流退去，
燕子归来，
又到换季时，
你是不是跟叮当妈一样，
打开衣柜，
露出了神伤的表情，
然后叹息道：
是的，
衣柜是那么满，
心却是那么凉，
为何又没衣服穿了？？？
去年的这个时候我穿的啥？？？
翻到那些仿佛被打入冷宫的，
去年穿过的衣服，
我的内心写照：
女人买新衣，
还需要理由吗？！
没有暴富的我们，
偶尔还是会充满理智，
想要把自己从贫穷的边缘线上拉回来…
当然，
这无疑是给自己挖坑…
因为，
该来的总是会来的，
该剁的手你是保不住的…
据说，
女人看待衣服的信仰，
大抵是相同的，
那就是——
为了让各位更加理智地买买买，
还是给各位来上三段剁手金句：
半草不草不要买
（不是非常种草的买了一定会后悔，完全是浪费钱，信我！）
因为便宜不要买
（并不很喜欢，只是因为便宜才买，不过多久就会厌倦闲置，不如不买！）
太贵不买必须买
（价格比较贵但是你非常喜欢，在经济承受范围内就买了吧，虽然贵但是能换来开心呀，不要等没得买了再后悔！）
另外，
在财政赤字时期，
奉劝各位就不要刷什么某宝、某博、某红书等软件了…
太可怕了，
上次叮当妈就看了一眼上述软件，
眼睛都花了！
连zfb余额都看不见了！
最后，
诸君，
无论是买你的、宝儿的、还是老公的，
换季需谨慎，
且买且珍惜！
(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)