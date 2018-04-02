一到换季，女人都得“犯病”！

寒流退去，

燕子归来，

又到换季时，

你是不是跟叮当妈一样，

打开衣柜，

露出了神伤的表情，

然后叹息道：

是的，

衣柜是那么满，

心却是那么凉，

为何又没衣服穿了？？？

去年的这个时候我穿的啥？？？

翻到那些仿佛被打入冷宫的，

去年穿过的衣服，

我的内心写照：

女人买新衣，

还需要理由吗？！

没有暴富的我们，

偶尔还是会充满理智，

想要把自己从贫穷的边缘线上拉回来…

当然，

这无疑是给自己挖坑…

因为，

该来的总是会来的，

该剁的手你是保不住的…

据说，

女人看待衣服的信仰，

大抵是相同的，

那就是——

为了让各位更加理智地买买买，

还是给各位来上三段剁手金句：

半草不草不要买

（不是非常种草的买了一定会后悔，完全是浪费钱，信我！）

因为便宜不要买

（并不很喜欢，只是因为便宜才买，不过多久就会厌倦闲置，不如不买！）

太贵不买必须买

（价格比较贵但是你非常喜欢，在经济承受范围内就买了吧，虽然贵但是能换来开心呀，不要等没得买了再后悔！）

另外，

在财政赤字时期，

奉劝各位就不要刷什么某宝、某博、某红书等软件了…

太可怕了，

上次叮当妈就看了一眼上述软件，

眼睛都花了！

连zfb余额都看不见了！

最后，

诸君，

无论是买你的、宝儿的、还是老公的，

换季需谨慎，

且买且珍惜！

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