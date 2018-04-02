帮宝贝赶走病菌，这些方法超有用！

大家都知道，春天是儿童发病高峰期。这个时候天气冷热变化大，孩子免疫力低所以容易患病。不过只要做好预防工作，就可以减少孩子患病概率。

防止宝宝腹部受凉

孩子们免疫力低，如果腹部受凉，就容易引起腹泻问题，所以爸妈春季要保护好孩子的腹部。比如，孩子睡觉的时候，要盖好被子；给宝宝换尿布的时候，也要注意腹部的保暖，记得用毛巾或者衣服遮盖好小肚肚。

食物卫生要注意

食物卫生非常重要，因为病从口入。所以爸妈给孩子准备的食物要卫生干净，孩子也要养成良好的卫生习惯，比如饭前饭后洗手。另外，春季也要注意，孩子不可多吃生冷食物。

房间要通风干净

一般来说，家里干净通风，患病几率就降低。春季病菌活跃大，如果家里阴暗、潮湿、脏，那么病菌就会繁殖，孩子就容易患病。

孩子春季接种疫苗

大家都知道，宝宝们定期需要接种疫苗，这些疫苗可以增强孩子抵抗力，减少生病概率。所以爸妈们春季记得按时带孩子去打疫苗。

带孩子做运动

另外，春天带孩子们做户外运动，也有利于减少患病概率。爸妈们可以在上午10点左右，或者下午4点左右带孩子外出运动，这个时候的阳光温和，孩子多晒太阳，还有利于促进钙吸收，增强孩子体质。

不过，孩子们外出运动时也需要注意一些问题。比如，宝宝要是出汗了，这个时候爸妈可以备好汗垫或毛巾以便吸汗，防止感冒；宝宝运动时，记得适当减少衣服，孩子运动过后要记得擦干汗，并添加衣物。

春天，气温虽然变化大，孩子容易患病，但是爸妈们如果做好以上准备，那么孩子患病的概率就会减少。当然，如果孩子患病了，那么爸妈记得带孩子去就医，不要盲目对待！

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