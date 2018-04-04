别催！晚育的好处不要太多

随着女性晚婚者居多，高龄孕妇也逐渐增多。加上我们国家又开放了二胎，所以高龄孕产妇比以前多。在很多人眼里，高龄产妇很危险，不仅危及产妇自身安全，还可能影响胎儿健康。其实，高龄产妇并没大家想的那么恐怖，她们甚至还有一些优势。下面一起来了解！

经济条件好

一般来说，大龄孕妇都有自己的事业基础，有一定的经济能力。所以她们生完孩子可以给孩子提供丰厚的物质基础。比如可以给孩子买好的衣服，买好的奶粉，买好的玩具等等。孩子们在这样的条件下成长，益处居多！

懂得身体健康的重要性

女人年龄越大越懂得保养自己。有一个调查发现，86%的高龄孕妇会知道通过改善生活方式、改善饮食方式、改善作息时间等来达到身体健康的目的。同时，高龄孕妇心智更加成熟，面对怀孕中遇到的各种问题，她们都能平心对待，很少出现焦虑、紧张的情绪，这样有助胎儿健康发育！

阅历和见识都比较丰富

俗话说的好：“时间就是最好的见证。”高龄孕妇随着年龄的增长，她们遇到过悲欢离合，也体味过酸甜苦辣，所以她们能更好地应对孩子的成长问题，能提供好的环境有助孩子成长。

大龄宝妈生活方式上有优势

年轻的女性为了追求梦想、爱情，工作不稳定，居无定所。而晚育的女性因为做好了怀孕的准备，所以她们在生活上比较安定。另外，她们对于如何抚养孩子，如何教育孩子也比年轻女性更加成熟，更加理智，而这些都有益孩子成长。

研究表明，高龄孕妇会长寿些

有很多研究显示，晚育的女性寿命会比早育女性长。更有研究显示，40岁左右怀孕生娃的女性长命百岁的概率会提高好几倍。更有专家称，女性生育的黄金年龄，如果单从健康角度和长寿角度来考虑是在35到40岁。当然，怀孕也还需要考虑胎儿的健康状况，所以建议女性生育最好不要超过40岁。

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