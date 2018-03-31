宝宝鼻塞用这几招，让Ta瞬间舒服！

在育儿过程中，父母们会遇到很多问题，其中一个经常遇到的难题就是孩子鼻塞。鼻塞影响孩子呼吸，影响孩子心情，影响饮食和睡眠。那么，父母应该如何缓解呢？



宝宝鼻塞的原因

生理原因。宝宝的鼻粘膜血管丰富，可是鼻道短、鼻腔也狭窄，鼻毛又少，所以天气变冷时，鼻粘膜血管就会充血，这样就容易让宝宝鼻塞。

病理原因。病理鼻塞持续的时间比较长，另外，在鼻塞的时候，宝宝们还会有打喷嚏、头疼、流鼻涕的症状。所以想缓解宝宝鼻塞，就要弄清楚鼻塞的原因。

如果是病理原因建议立即去看医生。如果是生理原因，可以尝试下面的方法缓解宝宝鼻塞。

缓解宝宝鼻塞的方法

1.鼻塞时比较难受，很多宝宝都会哭闹。这个时候爸妈可以竖直抱起宝宝，哄宝宝入睡。待到宝宝入睡后，可以让他们侧位睡觉，这样可以缓解鼻塞的情况。

2.发挥生理盐水的作用。生理盐水冲洗宝宝的鼻子可以缓解鼻塞。具体做法是，在宝宝鼻腔里滴入生理盐水，之后用吸鼻器吸出来。当然，滴入盐水要注意时机，不要在宝宝入睡时滴入生理盐水，因为这样会影响宝宝的睡眠和呼吸。

3.宝宝鼻腔内的干痂要及时清理。一般宝宝鼻塞，里面都有干痂，如果不及时清理，那么干痂也会堵住宝宝鼻孔，让宝宝呼吸更加困难。需要注意的是，在清理干痂前，需要借助温水或者是油膏使得其变软，这样清理起来才更容易。

4.抬高宝宝头部的位置。如果宝宝在睡觉，那么可以让宝宝枕着小枕头，以缓解鼻塞。如果宝宝没有睡觉，那么可以竖着抱着宝宝，以便他们呼吸顺畅。

5.注意饮食。孩子鼻塞一定不要吃上火的食物，要吃清淡的食物，同时还要多喝水，防止上火，加重鼻塞的情况。

6.宝宝鼻塞可以利用热敷办法。宝妈们可以利用热毛巾敷在宝宝的额头，多敷几次，等到宝宝有汗为止。但要注意毛巾的温度，不要太烫。

总之，对待宝宝鼻塞的问题就是要分清楚宝宝鼻塞的原因，如果上面的方法都不管用，那么就要及时带宝宝就医。

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