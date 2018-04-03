熊孩子不爱洗头？这些大招很有用

很多爸妈反映，孩子一碰到洗头就麻烦了。有些孩子不愿意洗头，只要洗头就哭闹。怎么办呢？小编接下来就给爸妈支招。

洗头前和宝宝沟通

如果孩子大了，可以直接和孩子进行沟通，让孩子做好洗头的心理准备。如果宝宝还小，可以用肢体语言进行沟通。妈妈们可以通过肢体和微笑以及动作给孩子安全感，让孩子明白，洗头不会有任何危害。同时，给宝宝洗头时，动作要温柔，不可急促。

给孩子准备好玩具

一般来说，如果孩子特别抵触洗头，那么可以转移注意力。比如，在孩子洗头时，可以把宝宝平时最喜欢玩的玩具拿给他们玩，或者放孩子喜欢听的歌以及爱看的动画片，这样通过转移注意力的方式，让宝宝乖乖洗头。

注意准备好洗头用品

孩子如果不喜欢洗头，就应该以最快的速度解决这件事。在给孩子洗头前，要准备好毛巾，准备好洗发乳，准备好玩具，放好水，水温不可过凉，也不能太烫，一切准备就绪，就赶紧的吧~

给孩子洗头要讲究方法

有些孩子不喜欢洗头，可能是因为妈妈洗头方法不对哦。比如，抓孩子方式不对，弄疼了孩子；比如给孩子冲水方式不对，水进了耳朵或者眼睛；比如洗发水泡沫进了宝宝眼睛。出现这样的情况孩子当然不乐意洗头。所以给宝宝洗头要注意方式。洗头时，妈妈手力道要轻，可以把宝宝放在手臂上，一只手托住宝宝的头，另外一只手轻轻揉孩子的头皮。

洗头后给宝宝按摩

给孩子洗头要掌控好时间，因为孩子耐心不好，时间长了，自然哭闹。给孩子洗好头后，先把宝宝的头发用毛巾擦干，然后给宝宝头部稍微按摩几下，以便安抚宝宝的情绪。等宝宝情绪稳定后，再用吹风机把宝宝头发吹干。

另外，需要注意的是，给宝宝洗头也要挑好时间。因为宝宝一般都有自己的作息时间，千万别在宝宝想睡觉的时候给他洗头。另外，宝宝洗头的频率也不用太频繁，两天或三天洗一次头都可以。

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