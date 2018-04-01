别让孩子依赖橡皮擦！危害可不小

很多幼儿上学都需要橡皮擦，写错了字，算错了题，不用担心，橡皮擦用起来，从头再来。不过从行为心理学来分析，孩子如果经常使用橡皮擦并不是一件好事：

孩子常用橡皮擦不是好事

1.孩子习惯使用橡皮擦，会出现无所谓心理

很多孩子写作业，都会放一块橡皮擦。因为橡皮擦在身边，有的孩子写作业时就会很潦草。因为在孩子的心里，橡皮擦给了他们安全感，他们会以为字迹差点也没关系，反正可以擦了再重写。但如果身边没有橡皮擦，孩子们往往就会端正思想，因为一旦错了就没法改正。

2.习惯使用橡皮擦的孩子，注意力难集中

首先，橡皮擦的各种可爱的外形会分散孩子的注意力，导致孩子研究橡皮擦。另外，如果做错了题目，孩子需要去找橡皮擦擦，这样又会分散孩子注意力。

3.孩子习惯使用橡皮擦，做作业速度会慢

心理学家威廉.詹姆斯有一个“鸟笼效应”的心理机制，从这个机制中可以反应出：孩子习惯使用橡皮擦，做作业速度会慢。有了橡皮擦，孩子就会经常使用，哪怕不需要擦掉的字，他们也会使用橡皮擦的特权。这样会导致孩子形成磨蹭的习惯，做事容易拖拉，做作业效率自然也不高。

父母如何对待

如今孩子学习，全家上阵。不过，宝妈们可别成为孩子的“橡皮擦”，不要总是去检查孩子的错误，直接告诉孩子正确答案。这样孩子就不会主动思考，长此以往孩子就失去主动学习的能力。

父母们可以在孩子刚开始学习时就尽量别使用橡皮擦，孩子们养成习惯，用橡皮擦的时间就会减少。另外，当孩子使用橡皮擦时，也要让孩子明白独立思考、严谨、仔细的重要性。你家孩子喜欢用橡皮擦吗？如果喜欢，记得监督让他少用！

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