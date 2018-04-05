宝宝爱踢被子 这些才是主要原因

生活中，很多孩子都喜欢踢被子，很多妈妈们怕孩子着凉，整晚睡不踏实。那么宝宝为什么喜欢踢被子？又该如何缓解呢？育姐这就给大家来解答：

1.宝宝盖的被子太厚啦

虽然春天已经到了，但有的爸妈还是会担心孩子晚上会着凉，所以给宝宝盖冬天的厚被子。其实，宝宝们根本不用盖太厚，一旦被子厚，压的宝宝难受，或者导致宝宝出汗，那么宝宝们就会通过踢被子来缓解。

如何解决：爸妈们可以把被子换成稍微薄点的，或者给宝宝穿的贴身衣服不要太厚，也不要太紧。宝宝在被子下面能够自由翻身，而且又不会出汗或者感觉呼吸困难，这样自然就不会踢被子了。

2.孩子可能生病了

孩子踢被子除了外界因素外，还可能是内在因素，那就是宝宝生病了。比如孩子患佝偻病、蛲虫病等，都会有睡不安稳，踢被等毛病。

如何解决：平时爸妈要注意观察，如果发现宝宝有异常，记得及时就医。比如，孩子喜欢哭闹，总挠肛门，爱吃手指等等，这些都是患病的征兆。

3.孩子太兴奋了

睡觉前如果孩子情绪高涨，也会有踢被现象。

如何解决：在孩子睡觉前，不要让孩子过于兴奋。比如，睡前别让孩子做剧烈运动，别和孩子打闹，别让孩子玩刺激的游戏。睡前，要帮助孩子营造一个安静的环境。

4.睡眠环境差

如果天气热、灯光亮、周围太吵，都会让宝宝睡不踏实，从而导致他们踢被子。

如何解决：宝宝睡觉前，拉好窗帘，房间的灯调整好亮度，另外家人也保持安静，不要吵闹。必要时，可以给孩子放轻音乐，或者给宝宝讲故事，陪伴宝宝快速进入睡眠状态。

上面几招，希望可以让爸妈们轻松应对孩子踢被子的情况。

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